Rovana Plumb, atac la Iohannis: “Mimează îngrijorarea”

“Iohannis mimează îngrijorarea, pentru că altfel s-ar fi sesizat şi în 2016 în timpul guvernării Iohannis-Cioloş, când absorbţia fondurilor europene era 0%. De aici şi numele Guvernului Cioloş de “Guvernul zero barat”. Am reuşit să transformăm acel zero barat al domnului Cioloş în 16%, faţă de media europeană de 18%. Pentru mine este chiar de neînţeles modul în care domnul preşedinte a vorbit despre evoluţia fondurilor europene în acest an în primul trimestru, pentru că în primul trimestru al acestui an, per total fonduri europene, avem o creştere cu 44% mai mare decât în anul precedent. Nu vreau să intru într-o polemică, însă aceste conflicte, această încrâncenare politică nu ajută cu nimic la bunul mers de care avem cu toţii nevoie, la bunul mers al României. Eu cred că ar imperios necesar, ca să îl citez pe domnul preşedinte Iohannis, ca Guvernul să fie lăsat să îşi facă treaba”, a spus Rovana Plumb.

Aceasta a subliniat că actualul Executiv “este mult mai bun” decât Guvernul Cioloş, în contextul în care gradul de absorbţie a fondurilor europene a ajuns la 16%.

“Dacă avem o certitudine în momentul de faţă aceasta este că în mod cert acest Guvern este mult mai bun decât Guvernul Cioloş. În mod cert 16% este mai mult decât 0%. Doamna premier Viorica Dăncilă a avut mereu o atitudine constructivă faţă de domnul preşedinte Iohannis, s-a purtat mereu cu decenţă şi eleganţă, asta pentru că noi am înţeles încă de la bun început că romanii s-au săturat de conflicte. Românii vor să ne vadă că lucrăm împreună pentru ei şi pentru români. Şi acest lucru îl vom face în continuare”, a precizat ministrul Fondurilor Europene Rovana Plumb, citează Agerpres.

Ea a menţionat că actualul Cabinet a lansat linii investiţionale în sumă de 21,8 miliarde euro, dintr-o alocare de 28 miliarde euro, a încheiat contracte cu beneficiarii în sumă de 11,6 miliarde euro şi a efectuat plăţi către beneficiari de 2,108 miliarde euro.