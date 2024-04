Rușii de la Kaspersky susțin că a crescut „violența digitală” și Rusia este cea mai afectată țară

Potrivit celui mai recent raport Kaspersky State of Stalkerware, aproape 31.000 de utilizatori de telefonie mobila din întreaga lume au fost supuși stalkerware-ului, un software de supraveghere clandestin utilizat de agresorii domestici pentru a-si monitoriza victimele. Nu este decât software-ul de tip stalkerware o problemă, 40% dintre persoanele chestionate în întreaga lume au declarat că au fost urmărite sau suspectează că sunt urmărite.

Stalkerware-ul se ascunde, de obicei, în spatele unor aplicați legitime antifurt sau de control parental pe smartphone-uri, tablete si computere, dar, în realitate, acționează foarte diferit. Instalat, de obicei, fără consimțământul si notificarea persoanei urmărite oferă unui făptuitor mijloacele de a obține controlul asupra vieții victimei. Capacitățile stalkerware variază în funcție de aplicație.

Conform Kaspersky Security Network, in 2023, Rusia (9.890), Brazilia (4.186) si India (2.492) au fost primele trei țări cele mai afectate. Iranul a intrat in primele cinci în anul precedent și rămâne. Comparativ cu 2021, primele 10 țări afectate s-au schimbat puțin. În timp ce Germania a scăzut de la poziția șapte la 10, Arabia Saudită (pe locul opt in 2022) nu mai este la fel de afectată anul acesta.