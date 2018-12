Șeful SGG – el însuși cu dosar, despre amnistie și grațiere: Nişte măsuri minime reparatorii trebuie să existe

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis luni să amâne pentru luna ianuarie 25 de dosare aflate pe rolul completurilor de 5 judecători, printre care şi cele în care sunt judecaţi, între alţii, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Toni Greblă, Sebastian Ghiţă, Cristian Rizea, Viorel Hrebenciuc şi Tudor Chiuariu.

Judecătorii din completul de 5 penal au declarat că vor acorda un termen administrativ pentru data de 14 ianuarie, având în vedere decizia Curţii de Apel Bucureşti prin care s-a dispus suspendarea tragerii la sorţi a noilor completuri.

Prezent luni la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Toni Greblă a fost întrebat dacă situaţia completurilor de 5 judecători de la Instanţa supremă ar fi un argument pentru lansarea unui proiect de lege sau de ordonanţă de urgenţă privind amnistia şi graţierea.

„Sigur că este o situaţie atipică. De câţiva ani de zile, cele mai importante completuri de judecată ale Înaltei Curţi au funcţionat şi au fost compuse altfel decât a prevăzut legea şi, din acest punct de vedere, cred că nişte măsuri minime reparatorii trebuie să existe. Care sunt acelea nu aş putea să vă spun eu acum”, a afirmat Toni Greblă.

Întrebat dacă la nivelul Guvernului s-a discutat un astfel de proiect sau dacă a vorbit pe această temă cu preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Călin Popescu-Tăriceanu ori Liviu Dragnea, Greblă a răspuns: „Eu nu am în atribuţiile demnităţii pe care o ocup problemele de justiţie, astfel încât nu am auzit ca la nivelul Guvernului să fie purtată o astfel de discuţie. (…) Vreau să vă spun că mai multe opinii mi-aţi cerut dumneavoastră decât domnul preşedinte Dragnea, care nu a purtat nicio discuţie cu mine, nici cu doamna premier nu am purtat o asemenea discuţie”.