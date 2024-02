Ştefan Radu Oprea, la o dezbatere despre viitorul pieţei unice: Economia româneasca a crescut de peste 3 ori de la aderarea din 2007 / Încă există inegalităţi între economii, dar şi în interiorul ţărilor

”În prezenţa comisarului Thierry Breton, preşedinţia belgiană a Consiliului UE a organizat o dezbatere despre viitorul pieţei unice. Piaţa unică are certe avantaje pentru toate statele membre. Economia româneasca a crescut de peste 3 ori de la aderarea din 2007”, a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul Economiei.

Acesta afirmă că, în contextul discuţiilor despre oportunitatea menţinerii schemelor de ajutor de stat, a explicat că în România folosim aceste instrumente pentru a atinge obiectivele politicilor publice ale Guvernului, inclusiv prin a aduce investiţii în zonele mai putin dezvoltate.

”Pentru că încă există inegalităţi între economii, dar şi în interiorul ţărilor, am militat pentru ceea ce am numit importanţa celor 3 C în politica industrială europeană, adică mai multă coeziune, o mai bună cooperare şi o comunicare transparentă cu cetăţenii”, a mai scris ministrul.

Acesta afirmă că a cerut miniştrilor, în campania electorală care urmează să ”apărăm piaţa unică care ne dă puterea de a fi competitivi în raport cu alte economii ale globului”.

”Am discutat, de asemenea, şi pricipiile din raportul lui Enrico Letta referitor la viitorul pieţei comune. Am profitat de ocazie pentru a-l invita în România pentru discuţii mai aprofundate şi o mai bună cunoaştere a economiei noastre”, a mai transmis ministrul.