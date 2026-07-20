Publicat la 20.07.2026, 19:04:48

Președintele Nicușor Dan a promulgat luni legea prin care anul 2026 este declarat Anul Statelor Unite ale Americii în România, inițiativă menită să consolideze relația strategică dintre cele două state și să promoveze valorile democratice comune.

Potrivit actului normativ, vor putea fi organizate evenimente dedicate aprofundării cooperării româno-americane și reafirmării angajamentului României față de principiile lumii libere, precum libertatea de exprimare, statul de drept și democrația.

Legea oferă autorităților administrației publice centrale și locale posibilitatea de a organiza sau sprijini, în limita fondurilor aprobate, o serie de activități tematice. Printre acestea se numără conferințe și dezbateri publice, manifestări culturale, academice și educaționale dedicate istoriei și valorilor Statelor Unite, acțiuni de diplomație publică, precum și proiecte menite să promoveze cooperarea româno-americană și valorile democratice.

De asemenea, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor putea difuza programe și materiale speciale dedicate Anului Statelor Unite ale Americii în România, contribuind la promovarea inițiativei în spațiul public.

Adoptarea legii are loc în contextul în care România și Statele Unite marchează peste un sfert de secol de parteneriat strategic, colaborarea dintre cele două țări extinzându-se în domenii precum securitatea și apărarea, energia, investițiile, educația și cooperarea economică. Prin desemnarea anului 2026 drept Anul Statelor Unite în România, autoritățile urmăresc să ofere un nou impuls relației bilaterale și schimburilor dintre instituții, mediul academic, sectorul cultural și societatea civilă.