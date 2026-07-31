Publicat la 31.07.2026, 13:11:00

Nu există alt lot de autostradă în România care să pună în față o astfel de provocare inginerească: 16 tuneluri, 60 de poduri și viaducte, și aproape 70% din cei 31,5 kilometri ai traseului trecând prin aer sau sub munte. Lotul 2 al Autostrăzii A8, între Grințieș și Pipirig, în județul Neamț, este considerat oficial cel mai dificil lot de autostradă construit vreodată în România.

Ce înseamnă concret „cel mai dificil lot"

Cifrele explică cel mai bine de ce acest titlu nu e exagerat. Din cei 31,5 kilometri de traseu, aproximativ 20 de kilometri sunt ocupați de pasaje, tuneluri și viaducte - adică aproape două treimi din lungimea totală a lotului nu se află la nivelul solului. Este un raport neîntâlnit în construcțiile de autostrăzi din România până acum.

Tunelul cel mai lung măsoară 940 de metri. Viaductul cel mai lung se întinde pe 1.275 de metri, trecând peste râul Bistrița - o structură de amploare care singură ar fi considerată o realizare majoră în orice alt context. Cele 60 de poduri și viaducte distribuite de-a lungul traseului transformă șantierul într-un exercițiu de coordonare simultană a zeci de fronturi de lucru extrem de diferite.

Terenul din Munții Stânișoarei, prin care trece lotul, adaugă și mai multă complexitate: pante abrupte, roci dure, zone cu risc geologic, și o geografie care nu lasă loc de compromisuri în trasarea autostrăzii.

Proiectarea a început, amplasamentul a fost predat înainte de termen

Lucrările de proiectare pentru lotul Grințieș-Pipirig au început în martie 2026, după ce constructorul - asocierea condusă de UMB - a primit amplasamentul chiar înainte de termenul stabilit prin contract. Aceasta este o veste bună într-un sector în care întârzierile în predarea amplasamentelor au blocat în trecut proiecte întregi.

Contractul prevede 54 de luni în total: 14 luni dedicate proiectării și 40 de luni pentru execuția propriu-zisă. Cei doi timpi nu se suprapun complet, ceea ce înseamnă că primele betonări efective pe teren mai au de așteptat până când documentațiile tehnice vor fi finalizate și avizate.

Finanțare europeană prin instrumentul SAFE

Lotul este finanțat dintr-o combinație de fonduri europene - prin instrumentul SAFE, un mecanism dedicat investițiilor în infrastructură strategică - și de la bugetul național. Autostrada A8, numită și Autostrada Unirii, leagă Târgu Mureș de Iași și traversează toată lățimea Moldovei, inclusiv trecerea prin Carpații Orientali, acolo unde se află lotul Grințieș-Pipirig.

Importanța strategică a acestui coridor nu ține doar de conectivitatea internă a României. A8 reprezintă una dintre axele de transport Est-Vest care pot reduce semnificativ timpii de deplasare între regiunile istorice ale țării și pot deschide noi rute de tranzit pentru mărfuri și persoane în Europa Centrală și de Est.

De ce contează pentru români

Astăzi, șoferii care traversează zona Munților Stânișoarei o fac pe drumuri naționale cu serpentine, în condiții dificile mai ales iarna, cu timpi de parcurs care pot depăși cu ușurință două ore pentru un segment de câteva zeci de kilometri în linie dreaptă. Autostrada A8 va reduce dramatic aceste timpi și va face legătura Moldovei cu Transilvania incomparabil mai ușoară.

Lotul Grințieș-Pipirig este, în mod paradoxal, atât cel mai complicat de construit, cât și unul dintre cele mai importante din punct de vedere al impactului pe care îl va avea după finalizare. Trecerea muntelui prin tunel și pe viaducte înalte este cea care face posibil întregul proiect al Autostrăzii Unirii.

Dacă termenele contractuale vor fi respectate, primele mașini ar putea circula pe acest lot în jurul anului 2030: proiectarea durează 14 luni (până în mai 2027), urmată de 40 de luni de execuție. Modul în care constructorul va gestiona zecile de fronturi simultane va fi decisiv pentru respectarea acestui calendar.