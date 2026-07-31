Publicat la 31.07.2026, 10:11:00

Curtea de Apel București a suspendat executarea a șase hotărâri adoptate de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, într-o decizie care reprezintă o nouă lovitură juridică pentru Executiv. Hotărârile au fost contestate în instanță de Partidul Social Democrat, iar magistrații au decis că acestea nu vor produce efecte până la soluționarea proceselor pe fond.

Șase hotărâri, suspendate până la judecarea pe fond

Printre actele normative suspendate se află hotărâri care privesc domenii foarte diferite, de la agricultură și protecția mediului până la sănătate și asistență socială.

Curtea de Apel București a suspendat:

HG nr. 545/2026 , privind modificarea organizării Ministerului Agriculturii și schimbări referitoare la Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor;

HG nr. 546/2026 , privind aprobarea nivelului cotizației pentru interconectarea cu organizațiile internaționale de schimb de organe;

HG nr. 547/2026 , referitoare la reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin;

HG nr. 509/2026 , privind modificarea regimului unor arii naturale protejate și a rețelei Natura 2000 din România;

HG nr. 569/2026 , care stabilește procedura de acordare a beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap;

HG nr. 571/2026, suspendată integral până la soluționarea cauzei pe fond.

În mai multe dosare, instanța a respins și cererile de intervenție formulate în sprijinul Guvernului.

Suspendarea produce efecte imediat

Hotărârile Curții de Apel sunt executorii de drept, astfel că actele normative nu mai pot fi aplicate până la pronunțarea instanței asupra cererilor de anulare.

Guvernul are posibilitatea să declare recurs în termen de cinci zile de la comunicarea hotărârilor. În cazul deciziei privind HG nr. 571/2026, instanța a precizat expres că recursul nu suspendă executarea, ceea ce înseamnă că efectele suspendării rămân în vigoare până la o eventuală decizie contrară.

PSD contestă legitimitatea Guvernului interimar

Acțiunile în instanță au fost formulate de Partidul Social Democrat, care susține că Guvernul interimar și-a depășit atribuțiile prin adoptarea unor acte normative care, în opinia formațiunii, depășesc sfera administrării curente a treburilor publice.

Deciziile Curții de Apel nu reprezintă o pronunțare asupra legalității definitive a hotărârilor, ci doar suspendă aplicarea lor până la judecarea acțiunilor în anulare.

Dosarele urmează să fie analizate pe fond, iar instanța va decide ulterior dacă hotărârile Guvernului vor fi menținute sau anulate definitiv.