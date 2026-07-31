Publicat la 31.07.2026, 09:34:03

Într-o perioadă în care industria construcțiilor este afectată de scumpirea materialelor, lipsa forței de muncă și presiunea tot mai mare asupra costurilor, o companie românească din județul Bihor mizează pe un model diferit de business: producție integrală în fabrică, tehnologii consacrate în Europa Occidentală și materiale premium. MODUM House produce case modulare, saune de lux și pavilioane wellness pe structură din lemn stratificat, iar următorul pas este extinderea exporturilor către Marea Britanie și piețele din Germania, Austria și Elveția.

Într-un interviu acordat Money.ro, Adrian Gojan, CEO MODUM House, vorbește despre avantajele prefabricării, investițiile realizate într-o afacere de familie, oportunitățile pieței europene și modul în care un producător român poate concura cu brandurile consacrate din Germania.

Money.ro: Piața construcțiilor traversează o perioadă dificilă, marcată de costuri ridicate și deficit de personal. Cum a influențat acest context strategia de dezvoltare a MODUM House?

Adrian Gojan: Tocmai acest context ne-a confirmat că am ales drumul corect. Pentru noi, fiind o afacere de familie, predictibilitatea este esențială. Am scos construcția de pe șantier - unde depinzi de vreme, de meseriași și de întârzieri - și am mutat-o totalmente în fabrică. Aici avem control total pe costuri, calitate și termene de livrare.

Money.ro: Ați ales să produceți integral în fabrică, folosind lemn stratificat (Glulam) și tehnologia Fachwerk. Ce avantaje economice și operaționale oferă acest model comparativ cu construcțiile clasice realizate pe șantier?

Adrian Gojan: Predictibilitate totală. Clientul știe de la început cât îl costă și când este gata. Construim modulele 100% în fabrică, pre-cablate și finisate, iar montajul pe poziție durează sub 24 de ore. Eliminăm complet praful, zgomotul și lunile de deranj din curtea omului.

Money.ro: Cum ați ajuns la decizia de a vă poziționa pe segmentul premium și luxury, într-o piață în care concurența pe preț este foarte puternică?

Adrian Gojan: Pentru că noi credem că „ieftin” în construcții înseamnă, de fapt, foarte scump pe termen lung, atât în ceea ce privește întreținerea construcției, cât și efectele asupra sănătății. Am ales să lucrăm cu structuri masive din Glulam de 200 mm, izolație din fibră de lemn, lemn termotratat și fără finisaje umede sau gleturi care să crape în timp. Calitatea își găsește întotdeauna clienții care o apreciază.

Money.ro: Investițiile într-o fabrică modernă și într-o linie de producție complet integrată sunt considerabile. Care a fost valoarea investiției și în cât timp estimați recuperarea acesteia?

Adrian Gojan: Suntem o afacere de familie, venim din Republica Moldova, iar investiția noastră totală a ajuns la aproximativ 500.000 de euro. Nu căutăm câștiguri rapide, ci o dezvoltare sănătoasă pe termen lung. Pentru noi, cea mai mare satisfacție este să construim ceva durabil, de la familie pentru familii.

Money.ro: Care sunt principalele criterii pe baza cărora clienții din România aleg o construcție modulară premium și cum s-a schimbat comportamentul lor în ultimii ani?

Adrian Gojan: Oamenii au învățat să prețuiască timpul și liniștea. Clienții noștri nu mai vor să petreacă un an sau doi administrând un șantier în curte. Caută soluții rapide, materiale naturale sănătoase, eficiență energetică ridicată și un design contemporan care să reziste frumos în timp.

Money.ro: Ați anunțat extinderea în Marea Britanie și în regiunea DACH. Ce oportunități vedeți pe aceste piețe și ce diferențe există față de România în ceea ce privește cererea și standardele de calitate?

Adrian Gojan: Piețele din vestul Europei au o tradiție îndelungată în construcțiile pe structură din lemn. Acolo nu mai trebuie să explici de ce lemnul stratificat sau izolația din fibră de lemn sunt superioare; clienții caută deja aceste standarde. Oportunitatea noastră este să oferim aceeași inginerie de top, dar cu o flexibilitate și un raport calitate-preț extrem de competitive.

Money.ro: Cum reușește un producător român să concureze cu firme consacrate din Germania sau Elveția?

Adrian Gojan: Avem o propunere unică: un design arhitectural conceput în Italia, construit pe baza sistemului clasic Fachwerk modern. Nu folosim finisaje umede, gleturi sau vopsele la interior. Cel mai important diferențiator este însă faptul că oferim construcții curate și sănătoase. Folosim structură Glulam, izolație din fibră de lemn și placări din lemn termotratat, evitând materialele care pot afecta calitatea aerului din locuință.

Money.ro: Exporturile vor deveni principalul motor de creștere al companiei?

Adrian Gojan: România rămâne inima noastră și o piață foarte dragă nouă. Estimăm că exporturile vor ajunge treptat la aproximativ 70% din afacere, însă ne dorim să rămânem la fel de aproape și de clienții din România.

Money.ro: Care dintre liniile de business are cel mai mare potențial de dezvoltare?

Adrian Gojan: În România observăm cea mai mare cerere pentru case modulare de locuit și de vacanță, urmate de saune și module wellness. În Europa de Vest, interesul este aproape egal pentru ambele categorii, cultura wellness fiind mult mai dezvoltată.

Money.ro: Ce rol joacă industria HoReCa în strategia companiei?

Adrian Gojan: Pentru hoteluri și pensiuni, un modul wellness sau o saună premium reprezintă o investiție care poate genera venituri imediat, fără luni de șantier. Din acest motiv, HoReCa este unul dintre partenerii noștri strategici.

Money.ro: Cât de importante sunt eficiența energetică și sustenabilitatea în decizia de cumpărare?

Adrian Gojan: Contează enorm atunci când clientul înțelege diferența dintre materiale. Structura din lemn masiv și izolația din fibră de lemn înseamnă un consum redus de energie și un climat interior sănătos.

Money.ro: Care este cea mai mare provocare în extinderea internațională?

Adrian Gojan: Găsirea partenerilor B2B potriviți, care împărtășesc aceleași standarde de calitate. După ce produsul este văzut și testat, calitatea vorbește de la sine.

Money.ro: Cum vedeți evoluția pieței românești a construcțiilor modulare?

Adrian Gojan: Cred că va deveni o soluție de masă pentru case de vacanță, spații de lucru și dezvoltări turistice, însă segmentul construcțiilor premium din lemn masiv va rămâne unul distinct și bine definit.

Money.ro: Care sunt obiectivele pentru următorii trei-cinci ani?

Adrian Gojan: Ne dorim să dublăm capacitatea de producție, să extindem rețeaua de parteneri din Europa de Vest și să fim recunoscuți drept un reper al construcțiilor premium din lemn.

Money.ro: De ce poate România deveni un centru competitiv pentru producția de construcții modulare premium?

Adrian Gojan: România are o tradiție puternică în prelucrarea lemnului și costuri operaționale competitive. Noi demonstrăm că aici pot fi fabricate produse care respectă cele mai exigente standarde europene.

MODUM House, o afacere de familie care produce în România pentru piețele premium din Europa

MODUM House este un producător român cu fabrica în comuna Oșorhei, județul Bihor, specializat în proiectarea și fabricarea structurilor modulare din lemn stratificat (Glulam), a saunelor premium de exterior și a caselor prefabricate. Compania funcționează ca o afacere de familie și produce integral în propria fabrică, utilizând tehnologia germană Fachwerk, cadre masive din lemn stratificat, izolație ecologică din fibră de lemn și placări din lemn termotratat.

Portofoliul include saune de exterior din gama premium, pavilioane wellness, birouri de grădină și noua gamă de case modulare „The One”, destinate atât locuințelor permanente și caselor de vacanță, cât și proiectelor turistice de tip retreat.

Modelul de business se bazează pe prefabricarea completă în fabrică, ceea ce permite livrarea unor construcții aproape integral finisate și reducerea montajului la doar câteva ore. Pe lângă piața din România, compania dezvoltă parteneriate comerciale în Marea Britanie și în spațiul DACH (Germania, Austria și Elveția), atât prin vânzări directe, cât și prin colaborări cu dezvoltatori imobiliari, operatori HoReCa și distribuitori de soluții wellness.