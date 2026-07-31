Publicat la 31.07.2026, 15:12:48

Mii de firme din România scapă de obligații fiscale care, în unele cazuri, ajungeau la zeci sau chiar sute de mii de euro, după ce Parlamentul a adoptat vineri legea care anulează deciziile de impunere emise de ANAF în urma anulării codului de TVA.

Actul normativ, inițiat de parlamentari din USR, PNL, PSD, UDMR și Grupul Minorităților Naționale, încearcă să rezolve una dintre cele mai controversate practici fiscale din ultimii ani, care a generat sute de litigii între contribuabili și administrația fiscală și a pus în dificultate numeroase întreprinderi mici și mijlocii.

Legea merge acum la promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial va intra în vigoare. ANAF va avea apoi la dispoziție 30 de zile pentru a stabili procedura concretă de aplicare.

Cum au ajuns firmele să datoreze TVA pe care nu l-au încasat niciodată

Problema își are originea în anularea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA pentru mii de societăți comerciale, în baza prevederilor Codului fiscal.

În multe situații, firmele și-au pierdut codul de TVA din motive administrative, precum lipsa temporară a activității sau alte situații prevăzute de legislație.

Ulterior, numeroase societăți și-au reluat activitatea și au funcționat ani la rând ca neplătitoare de TVA, fără ca administrația fiscală să le solicite reînregistrarea în scopuri de TVA sau să le avertizeze că ar avea obligații suplimentare.

Situația s-a schimbat radical începând cu anul 2019.

ANAF a început să emită decizii de impunere prin care solicita plata TVA aferentă unor perioade anterioare, la care se adăugau dobânzi și penalități de întârziere.

În numeroase cazuri, obligațiile fiscale au devenit împovărătoare, deși firmele nu colectaseră niciodată TVA de la clienți și, implicit, nu încasaseră sumele pe care Fiscul le cerea ulterior.

Potrivit inițiatorilor legii, această practică a obligat numeroși antreprenori să suporte din propriile resurse o taxă pe care nu au perceput-o niciodată.

Ce prevede legea adoptată de Parlament

Noua lege stabilește anularea diferențelor de TVA și a tuturor accesoriilor - dobânzi și penalități - stabilite prin deciziile de impunere emise ca urmare a anulării codului de TVA.

Măsura se aplică pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a legii.

Prevederile vizează atât societățile afectate în baza actualului Cod fiscal, cât și firmele încadrate în reglementările fostului Cod fiscal.

ANAF va anula datoriile din oficiu

Un element important al noii reglementări este că firmele nu vor trebui să inițieze proceduri complicate pentru ștergerea obligațiilor fiscale.

Legea obligă ANAF să anuleze din oficiu:

diferențele de TVA stabilite prin deciziile de impunere;

dobânzile și penalitățile aferente;

toate obligațiile fiscale accesorii rezultate din aceste decizii.

De asemenea, Fiscul nu va mai putea emite noi decizii de impunere pentru situațiile acoperite de lege.

Dacă astfel de decizii au fost întocmite, dar nu au fost comunicate contribuabililor până la intrarea în vigoare a actului normativ, ele nu vor mai fi transmise, iar obligațiile fiscale vor fi eliminate din evidențele instituției.

Firmele care au plătit își vor recupera banii

Legea aduce o veste importantă și pentru contribuabilii care au achitat deja sumele impuse de ANAF.

Toate obligațiile fiscale stinse prin plată sau prin alte modalități prevăzute de Codul de procedură fiscală vor putea fi restituite.

Restituirea nu se va face automat, ci la solicitarea contribuabilului.

Termenul de prescripție pentru formularea cererii de restituire începe să curgă de la data intrării în vigoare a legii.

Există și situații în care anularea nu se aplică

Noua reglementare nu șterge toate obligațiile fiscale.

Excepția îi privește pe contribuabilii care au înscris distinct TVA pe facturile emise sau au încasat efectiv, integral ori parțial, taxa de la clienți, aspect constatat de ANAF.

În aceste cazuri, obligațiile fiscale rămân datorate, întrucât taxa a fost deja colectată de la beneficiar.

Facilități și pentru cooperativele agricole

Legea introduce și o prevedere specială destinată cooperativelor agricole.

Vor fi anulate diferențele de TVA și accesoriile aferente achizițiilor de utilaje agricole pentru care cooperativele și-au exercitat dreptul de deducere în perioada cuprinsă între 9 ianuarie 2024 și data intrării în vigoare a legii.

Și în acest caz, contribuabilii care au achitat deja sumele stabilite de ANAF vor putea solicita restituirea banilor.

Inițiatorii: statul nu poate transforma propria greșeală într-o datorie pentru antreprenori

Deputatul USR Adrian Echert, unul dintre inițiatorii proiectului, afirmă că legea repară o practică administrativă care a afectat mii de întreprinderi mici.

„Mii de firme mici, care au lucrat cu bună-credință, au fost puse să plătească TVA pe care nu l-au încasat niciodată, după ce ANAF le-a anulat codul și apoi nu și-a făcut treaba ani la rând. Nu poți transforma propria eroare administrativă într-o datorie uriașă pentru antreprenor. Prin această lege, reparăm o nedreptate, protejăm firmele, dar și punem capăt unor procese interminabile care consumă resursele statului și pot distruge afaceri pentru o vină care nu le aparține”, a declarat acesta.

Mai puține procese și mai multă predictibilitate

Potrivit expunerii de motive, scopul legii este dublu: eliminarea unor obligații fiscale considerate rezultatul unor erori administrative și reducerea numărului mare de litigii dintre contribuabili și administrația fiscală.

În ultimii ani, numeroase firme au contestat în instanță deciziile de impunere, susținând că nu pot fi obligate să plătească TVA pe care nu au avut posibilitatea legală să o colecteze de la clienți.

Adoptarea legii pune capăt acestei practici pentru perioada acoperită de actul normativ și oferă antreprenorilor posibilitatea de a-și recupera sumele achitate, în timp ce ANAF va trebui să elimine din evidențele fiscale obligațiile vizate și să stabilească, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, procedura concretă de aplicare.