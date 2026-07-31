Publicat la 31.07.2026, 16:35:02

România, Republica Moldova, Ucraina și Comisia Europeană au convenit să consolideze coridorul Dunării și să pregătească rute logistice alternative pentru comerțul ucrainean, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra navelor civile și infrastructurii portuare din Marea Neagră.

Decizia vine într-un moment în care securitatea transportului maritim este tot mai fragilă, iar orice atac asupra porturilor ucrainene poate întrerupe exporturile și importurile unei economii aflate în plin război. Cele patru părți urmăresc să creeze un sistem logistic suficient de flexibil încât mărfurile să poată fi redirecționate rapid către transportul fluvial, feroviar sau rutier atunci când o rută devine impracticabilă.

În același timp, bilanțul inițiativei europene a „Culoarelor de Solidaritate” arată amploarea acestei operațiuni logistice: până în prezent, prin aceste coridoare au fost exportate aproximativ 226 de milioane de tone de mărfuri din Ucraina și au fost importate 108 milioane de tone de produse esențiale, de la combustibili și îngrășăminte până la ajutor umanitar și echipamente militare.

Atacurile Rusiei obligă Europa să pregătească variante de rezervă

Discuțiile dintre cele patru părți au avut loc pe fondul deteriorării situației de securitate în Marea Neagră și pe Dunăre.

În ultimele luni, atacurile rusești asupra porturilor și navelor comerciale au demonstrat cât de vulnerabil poate deveni lanțul logistic ucrainean. Un singur atac poate opri încărcarea navelor, poate distruge infrastructura portuară sau poate obliga companiile maritime să evite anumite terminale.

Pentru Ucraina, consecințele sunt majore. Economia țării depinde în mare măsură de exporturile agricole și industriale, iar întreruperea transporturilor afectează atât veniturile bugetare, cât și aprovizionarea cu produse indispensabile.

Prin porturile ucrainene nu circulă doar cereale. Sunt transportate și minereuri, produse metalurgice, combustibili, vehicule, îngrășăminte, echipamente industriale și ajutoare internaționale.

Coridorul Dunării devine una dintre cele mai importante rute comerciale ale Ucrainei

În acest context, România capătă un rol strategic.

Coridorul Dunării permite mărfurilor provenite din Ucraina să ajungă în porturile românești și, de aici, către piețele internaționale prin Marea Neagră sau prin rețelele europene de cale ferată și transport rutier.

Republica Moldova reprezintă, la rândul său, o verigă importantă între infrastructura ucraineană și cea românească, oferind conexiuni suplimentare pentru transporturile regionale.

Cele patru părți cooperează în cadrul formatului „Quad”, creat special pentru coordonarea transporturilor pe Dunăre.

Acest mecanism permite autorităților din România, Republica Moldova, Ucraina și Comisia Europeană să coordoneze capacitățile logistice, procedurile de frontieră și utilizarea infrastructurii astfel încât mărfurile să poată fi redirecționate rapid atunci când apar blocaje.

Ce înseamnă, în practică, rutele alternative

Documentul adoptat nu anunță deschiderea unor coridoare complet noi și nici nu precizează exact traseele care vor fi utilizate.

În schimb, obiectivul este ca sistemul să poată muta rapid fluxurile comerciale de pe o rută pe alta.

Dacă un port maritim este atacat sau devine inutilizabil, mărfurile pot fi transportate către un alt port, încărcate în trenuri sau camioane ori transferate pe nave fluviale care folosesc Dunărea.

Practic, Uniunea Europeană încearcă să creeze o rețea logistică suficient de flexibilă încât comerțul ucrainean să nu depindă de un singur punct de acces.

România joacă un rol-cheie

Importanța României în acest sistem este evidentă.

Țara dispune de:

· porturile dunărene;

· acces la Marea Neagră;

· infrastructură feroviară și rutieră conectată la rețeaua europeană;

· terminale logistice capabile să preia volume mari de mărfuri.

Aceste avantaje permit transferarea încărcăturilor între nave fluviale, trenuri, camioane și nave maritime.

În același timp, Republica Moldova poate asigura trasee suplimentare între Ucraina și România, reducând dependența de anumite puncte de frontieră.

Culoarele de Solidaritate au devenit o infrastructură vitală pentru Ucraina

Inițiativa europeană a fost creată după declanșarea războiului, când Rusia a blocat o parte importantă din accesul Ucrainei la Marea Neagră.

Scopul a fost găsirea unor rute alternative prin statele membre și țările vecine.

Rezultatele sunt impresionante.

Până în prezent, prin aceste coridoare au fost:

· exportate aproximativ 226 milioane de tone de mărfuri;

· importate aproximativ 108 milioane de tone de produse esențiale.

Exporturile au inclus în principal:

· cereale;

· minereuri;

· produse siderurgice;

· oțel.

Importurile au cuprins:

· combustibili;

· îngrășăminte;

· vehicule;

· ajutor umanitar;

· echipamente militare.

Aceste cifre reprezintă volume cumulate pentru toate culoarele de solidaritate și nu doar pentru traseul Dunării.

Cerealele nu sunt singurele mărfuri importante

Deși atenția publică se concentrează adesea asupra exporturilor agricole, infrastructura ucraineană deservește o gamă mult mai largă de produse.

Minereurile și oțelul sunt esențiale pentru industria grea.

Combustibilii și îngrășămintele sunt indispensabili funcționării economiei și agriculturii.

În paralel, aceleași coridoare logistice sunt folosite pentru transportul ajutorului umanitar și al echipamentelor destinate apărării Ucrainei.

Transportul pe Dunăre nu poate înlocui complet porturile maritime

Specialiștii subliniază însă că transportul fluvial nu oferă aceeași capacitate ca marile porturi maritime.

Navele care circulă pe Dunăre transportă volume diferite și necesită adesea operațiuni suplimentare de încărcare și descărcare.

Marfa trebuie de multe ori:

· depozitată temporar;

· transferată între nave și trenuri;

· mutată între transportul fluvial și cel rutier.

Fiecare astfel de operațiune crește timpul și costurile logistice.

De aceea, obiectivul cooperării este reducerea întârzierilor prin coordonarea infrastructurii și sincronizarea procedurilor dintre cele trei state și instituțiile europene.

Mai puține blocaje la frontieră

Un alt obiectiv este fluidizarea circulației în punctele de frontieră.

Un tren sau un camion blocat ore întregi pentru formalități ocupă infrastructura și întârzie toate transporturile următoare.

Documentul nu anunță modificări ale regulilor vamale sau de securitate, însă urmărește o coordonare mai eficientă între autorități pentru reducerea timpilor de așteptare.

Nu este vorba despre înlocuirea transportului maritim

Comisia Europeană subliniază că aceste măsuri nu înseamnă abandonarea rutelor prin Marea Neagră.

Scopul este existența unor variante de rezervă.

Atunci când porturile maritime funcționează normal, coridoarele alternative completează transportul existent.

În schimb, dacă atacurile reduc capacitatea porturilor, rutele fluviale și terestre pot prelua o parte semnificativă din fluxurile comerciale.

Urmează investiții și extinderea infrastructurii

Documentul nu stabilește obiective cantitative noi și nici nu anunță un program suplimentar de finanțare.

Totuși, extinderea capacității logistice va necesita, în timp:

· modernizarea porturilor;

· extinderea terminalelor;

· dezvoltarea spațiilor de depozitare;

· achiziția de echipamente logistice;

· îmbunătățirea conexiunilor feroviare și rutiere.

În paralel, autoritățile trebuie să poată schimba rapid informații privind capacitatea disponibilă, aglomerația din punctele de frontieră și eventualele incidente care impun modificarea traseelor.

România își consolidează poziția strategică în regiune

Noua etapă a cooperării confirmă rolul esențial pe care România îl joacă în menținerea legăturilor comerciale ale Ucrainei cu piețele internaționale.

Porturile dunărene, accesul la Marea Neagră și infrastructura de transport transformă România într-un nod logistic indispensabil pentru funcționarea Culoarelor de Solidaritate.

În condițiile în care atacurile asupra navelor civile și infrastructurii portuare continuă, consolidarea coridorului Dunării devine una dintre cele mai importante măsuri prin care Uniunea Europeană încearcă să reducă vulnerabilitatea comerțului ucrainean și să asigure continuitatea exporturilor și importurilor într-un mediu de securitate tot mai imprevizibil.