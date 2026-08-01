Publicat la 01.08.2026, 16:34:00

În stațiunea Porto Germeno, flăcările au ajuns până la țărmul mării, sute de persoane au fost evacuate pe cale maritimă, iar autoritățile elene au instituit cel mai ridicat nivel de alertă pentru incendii în mai multe regiuni ale țării.

Flăcările au ajuns până la mare în Porto Germeno

Unul dintre cele mai grave incendii se desfășoară în Porto Germeno, stațiune situată pe malul Golfului Corint, la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de Atena.

Peste 300 de pompieri greci luptă cu incendiul, însă intervenția este îngreunată de rafalele extrem de puternice de vânt.

„Focul a ajuns până la mare. Mai multe locuințe au fost cu certitudine avariate”, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului elen de pompieri.

Acesta a explicat că o parte dintre elicopterele de stingere nu au putut opera din cauza condițiilor meteorologice și au fost redirecționate către un alt incendiu din Peninsula Peloponez.

„Vânturile sunt foarte violente. Elicopterele încearcă să intervină atât cât pot ele de bine, însă unele nu au reușit și au fost redirecționate spre un alt incendiu, unde condițiile sunt mai bune”, a precizat oficialul.

Potrivit serviciului meteorologic Meteo.gr al Observatorului Național din Atena, rafalele au atins sâmbătă viteze de până la 130 km/h, alimentând propagarea rapidă a flăcărilor.

Aproximativ 300 de persoane au fost evacuate pe mare

Incendiul a izbucnit vineri în apropierea localității costiere Agios Vasileios.

Deși autoritățile au emis rapid ordine de evacuare, mulți locuitori au refuzat inițial să își părăsească locuințele. Ulterior, aproximativ 300 de persoane au fost evacuate pe mare, pe măsură ce incendiul s-a apropiat de zona litoralului.

Meteorologul specializat în incendii de vegetație Theodore Giannaros, din cadrul Observatorului Național din Atena, a descris distrugerile drept „inimaginabile”.

Potrivit estimărilor sale, suprafața afectată depășește deja 4.000–5.000 de hectare.

În ultimele zile au izbucnit incendii și pe insulele Creta și Paros, precum și în alte regiuni ale Greciei. Un alt focar a amenințat vineri suburbia Chaidarion, din vestul Atenei, unde autoritățile au dispus evacuarea parțială a populației.

Grecia, sub nivelul maxim de alertă

Autoritățile elene au instituit pentru sâmbătă nivelul 5 de risc de incendiu – cel mai ridicat din sistemul național de avertizare – pentru regiunea metropolitană Atena, sute de localități din Peninsula Peloponez, insula Creta, centrul Greciei și zone din apropierea frontierei cu Turcia.

Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, avertizase încă de joi că țara urmează să traverseze „zile dificile”, în condițiile în care temperaturile ridicate, seceta și vântul favorizează izbucnirea și extinderea incendiilor.

Pompierii români sunt pregătiți pentru intervenție imediată

În acest context, modulul românesc specializat în combaterea incendiilor de vegetație și fond forestier, RO GFFF-V, și-a început activitatea operațională în Grecia.

Conducerea contingentului român, împreună cu reprezentanții echipei franceze aflate în aceeași misiune de prepoziționare, a participat la ședința operativă organizată de autoritățile elene în baza de operații.

În cadrul întâlnirii au fost analizate situația incendiilor, prognoza meteorologică și zonele cu cel mai mare risc.

În urma evaluării, autoritățile au decis ca modulul românesc să rămână în baza de operații, menținând însă capacitatea de dislocare imediată către orice incendiu major care ar putea izbucni.

Pe lângă perioada de permanență operațională, pompierii români desfășoară exerciții comune cu contingentul francez, pentru îmbunătățirea coordonării și creșterea eficienței intervențiilor în cazul unor incendii de amploare.

Misiunea face parte din programul european de prepoziționare, prin care echipe de intervenție din mai multe state membre sunt amplasate preventiv în țările cu risc ridicat de incendii pe durata sezonului estival, astfel încât să poată interveni rapid înainte ca focarele să scape de sub control.