Publicat la 31.07.2026, 18:23:40

FIFA încearcă să deschidă un nou capitol în istoria sa financiară, printr-un proiect care ar putea atrage miliarde de euro din investiții private. Însă, înainte ca planul să prindă contur, cea mai puternică organizație din fotbalul mondial riscă să întâlnească un adversar diferit de cei de pe teren: birocrația și legislația europeană privind concurența.

Comisia Europeană a confirmat că monitorizează proiectul de reorganizare prin care FIFA intenționează să transfere o parte din activitățile sale comerciale și de organizare a competițiilor într-o companie separată, deschisă investitorilor privați. Bruxelles-ul nu a deschis o investigație și nu susține că există, în acest moment, o încălcare a legislației europene, însă avertizează că orice activitate economică desfășurată de organizațiile sportive trebuie să respecte regulile concurenței din Uniunea Europeană.

FIFA vrea să atragă capital privat

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, proiectul analizat de FIFA presupune separarea unor activități comerciale într-o structură corporativă distinctă, în care investitorii privați ar putea cumpăra participații minoritare.

Noua companie ar urma să gestioneze active extrem de valoroase, precum:

· drepturile comerciale ale competițiilor FIFA;

· contractele de sponsorizare;

· drepturile media și de televiziune;

· licențele comerciale;

· alte operațiuni generatoare de venituri.

FIFA insistă că ar păstra controlul deplin asupra guvernanței fotbalului mondial și asupra deciziilor sportive, investitorii urmând să participe doar la dezvoltarea componentei comerciale.

În teorie, modelul ar permite organizației să valorifice mai bine active evaluate la miliarde de dolari fără să renunțe la controlul asupra competițiilor.

Bruxelles-ul: monitorizăm, dar nu investigăm

Comisia Europeană face însă o distincție importantă.

Instituția nu desfășoară în prezent o anchetă și nu consideră că simpla reorganizare reprezintă o încălcare a dreptului european.

„Monitorizăm funcționarea piețelor din UE pentru a detecta posibile încălcări ale normelor de concurență”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Oficialii europeni au precizat că, în cazul în care va fi depusă o plângere, aceasta va fi analizată conform procedurilor obișnuite.

Această formulare este importantă din punct de vedere juridic.

Monitorizarea presupune doar urmărirea informațiilor publice, a evoluțiilor pieței și a eventualelor sesizări. O investigație formală ar necesita existența unor indicii suficiente privind o posibilă încălcare a regulilor concurenței.

În acest moment, Comisia nu a anunțat existența unei plângeri și nici nu a confirmat că ar fi solicitat informații suplimentare FIFA.

De ce ar putea interveni Comisia Europeană

La prima vedere, FIFA este o federație sportivă, nu o companie comercială.

Din perspectiva dreptului european însă, acest lucru nu este suficient pentru a o exclude de sub incidența legislației concurenței.

Atunci când o organizație administrează drepturi TV, vinde sponsorizări, licențe comerciale sau stabilește condițiile în care alte companii pot participa pe piață, ea poate fi tratată ca o întreprindere în sensul dreptului european.

Cu alte cuvinte, atunci când face afaceri, FIFA trebuie să respecte aceleași reguli ca orice alt operator economic.

Acesta este principiul pe care îl invocă Bruxelles-ul.

Separarea dintre arbitru și jucător

Una dintre întrebările pe care experții în concurență și-ar putea-o pune este dacă FIFA poate rămâne simultan:

· arbitrul care stabilește regulile fotbalului mondial;

· proprietarul companiei care exploatează comercial aceleași competiții.

Cele două roluri nu sunt incompatibile prin definiție.

Totuși, legislația europeană urmărește să prevină situațiile în care un actor dominant își folosește poziția pentru a-și favoriza propriile interese comerciale sau pentru a limita accesul altor participanți pe piață.

În cazul FIFA, o eventuală analiză ar putea viza modul în care sunt administrate drepturile comerciale, relațiile cu federațiile naționale, cluburile, sponsorii, televiziunile și organizatorii competițiilor.

Investitorii privați nu sunt problema

Comisia nu contestă posibilitatea ca o organizație sportivă să atragă capital privat.

Vânzarea unei participații într-o companie sau reorganizarea activităților comerciale sunt operațiuni obișnuite în economia de piață.

Problemele pot apărea doar dacă noua structură modifică regulile concurenței.

De exemplu, dacă o organizație care controlează accesul la competiții ar folosi această poziție pentru a favoriza propria companie comercială sau pentru a exclude concurenți, autoritățile europene ar putea interveni.

În prezent însă nu există nicio concluzie în acest sens.

Europa, tot mai atentă la sportul-business

În ultimii ani, instituțiile europene au devenit tot mai active în analiza modului în care marile federații sportive își exercită puterea economică.

Sportul beneficiază de o autonomie largă în organizarea competițiilor, însă această autonomie nu este nelimitată.

Ori de câte ori regulile sportive produc efecte economice asupra pieței europene, ele pot intra sub incidența legislației privind concurența.

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene a confirmat în repetate rânduri că federațiile sportive nu beneficiază de imunitate atunci când desfășoară activități comerciale.

Opoziție în fotbalul european

Proiectul FIFA a provocat deja rezerve în rândul unor actori ai fotbalului european.

Criticii se tem că intrarea investitorilor financiari ar putea accentua presiunea pentru maximizarea veniturilor și ar putea influența, în timp, modul în care sunt organizate competițiile internaționale.

Există îngrijorări legate de transparența procesului, de rolul viitorilor investitori și de posibilitatea ca interesele comerciale să devină dominante.

Totuși, aceste reacții reprezintă poziții politice sau instituționale și nu constituie dovezi privind încălcarea dreptului concurenței.

Ce s-ar putea întâmpla mai departe

În acest moment, cazul se află într-o fază preliminară.

Comisia Europeană:

· nu a deschis o investigație;

· nu a formulat obiecții împotriva FIFA;

· nu a identificat o posibilă încălcare a legislației europene.

Dacă va fi depusă o plângere sau dacă vor apărea elemente noi, Bruxelles-ul poate decide deschiderea unei proceduri oficiale.

Într-un asemenea scenariu, Comisia ar putea solicita documente, analiza contractele comerciale, examina structura noii companii și evalua dacă proiectul afectează concurența pe piața europeană.

FIFA ar avea dreptul să răspundă tuturor obiecțiilor, iar o investigație nu ar însemna automat existența unei încălcări.

Un adversar diferit pentru FIFA

Pe teren, FIFA organizează cele mai urmărite competiții sportive din lume și stabilește regulile fotbalului mondial.

În afara stadionului însă, orice decizie care produce efecte economice în Uniunea Europeană poate intra sub lupa autorităților de concurență.

Iar dacă proiectul de reorganizare va avansa, cea mai dificilă apărare pe care o va întâlni FIFA s-ar putea să nu fie cea a campioanei mondiale Spania sau a unei alte mari naționale, ci mecanismul complex al dreptului european, unde fiecare pas este analizat prin prisma concurenței, transparenței și echilibrului dintre puterea sportivă și interesele comerciale.