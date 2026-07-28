Publicat la 28.07.2026, 21:19:00

Comisia Europeană propune modificarea criteriilor după care vor fi acordate ajutoarele regionale în perioada 2028–2034, iar România se numără printre statele care ar putea avea de câștigat. Bruxelles-ul intenționează să ia în calcul nu doar nivelul de dezvoltare economică al regiunilor, ci și noile riscuri generate de poziționarea la frontiera estică a Uniunii Europene, scrie 2eu.brussels.

Pentru România, această schimbare ar putea însemna șanse mai mari pentru atragerea investițiilor în Moldova și în județele aflate la granița cu Ucraina și Republica Moldova, zone afectate indirect de conflictul din regiune și de schimbările din fluxurile comerciale.

Investiții mai atractive pentru estul României

Ajutoarele regionale reprezintă unul dintre principalele instrumente prin care statele membre pot susține investițiile private. Prin aceste scheme, companiile pot primi finanțare pentru construirea unor fabrici, extinderea capacităților de producție, achiziția de utilaje sau alte investiții productive.

Valoarea sprijinului diferă însă de la o regiune la alta și este limitată prin hărți regionale aprobate de Comisia Europeană. Actualele reguli expiră la 31 decembrie 2027, iar Bruxelles-ul pregătește acum cadrul care va fi aplicat în următorii șapte ani.

Noutatea este că Executivul european dorește să introducă în evaluare și dificultățile specifice regiunilor aflate la frontierele cu Rusia, Belarus și Ucraina, pe lângă criteriile clasice privind PIB-ul, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea economică.

Ce ar putea însemna pentru România

Deși Comisia nu a precizat încă ce regiuni vor beneficia de tratamentul special și nici cât ar putea crește intensitatea ajutoarelor, România este printre statele care ar putea profita de această modificare.

Județele din nord-est și est, aflate în apropierea graniței cu Ucraina și Republica Moldova, au fost afectate în ultimii ani de perturbările logistice provocate de război, de schimbarea rutelor comerciale și de presiunea asupra infrastructurii de transport.

Dacă aceste elemente vor fi incluse în forma finală a orientărilor, autoritățile române ar putea solicita plafoane mai mari pentru ajutoarele acordate investițiilor realizate în aceste regiuni, ceea ce ar face zona mai atractivă pentru investitori.

Nu vin automat bani de la Bruxelles

Comisia Europeană subliniază însă că modificarea regulilor nu înseamnă alocarea automată de fonduri europene și nici aprobarea unor noi scheme de finanțare.

Noile orientări vor stabili doar cadrul legal și nivelul maxim al ajutoarelor care pot fi acordate. Ulterior, Guvernul României va trebui să elaboreze propriile hărți regionale și scheme de sprijin, care vor fi din nou aprobate de Comisia Europeană.

De asemenea, includerea unei regiuni pe hartă nu obligă statul să finanțeze investițiile, ci doar îi oferă posibilitatea legală de a acorda ajutoare în limita plafoanelor aprobate.

Decizia finală vine până la sfârșitul anului

Comisia Europeană a lansat consultarea publică privind noile orientări, iar statele membre, autoritățile regionale și mediul de afaceri pot transmite observații în perioada următoare.

Executivul european intenționează să adopte forma finală a regulilor până la sfârșitul lui 2026. În cursul anului 2027, statele membre vor pregăti noile hărți regionale, astfel încât sistemul actualizat de ajutoare de stat să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2028.

Pentru România, miza este importantă: dacă estul țării va beneficia de un regim mai favorabil al ajutoarelor de stat, regiuni care au rămas în urma dezvoltării economice ar putea deveni mai atractive pentru investiții industriale, logistică și noi locuri de muncă.