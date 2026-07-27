Publicat la 27.07.2026, 14:26:00

Comisia Europeană a publicat un ghid care reunește, pentru prima dată într-un singur document, toate opțiunile prin care statele membre pot finanța proiecte sociale și economice fără a încălca regulile europene privind ajutoarele de stat. Documentul arată în ce situații autoritățile pot acorda sprijin pentru locuințe sociale, formare profesională, angajarea persoanelor vulnerabile, eficiență energetică sau accesul IMM-urilor la finanțare fără notificarea prealabilă a Comisiei Europene.

Când nu este considerat ajutor de stat

Comisia subliniază că nu orice finanțare publică reprezintă ajutor de stat.

O măsură generală, accesibilă tuturor companiilor aflate în situații comparabile și bazată pe criterii obiective, poate să nu fie considerată selectivă și, prin urmare, să nu intre sub incidența regulilor privind ajutoarele de stat.

De asemenea, proiectele cu efect exclusiv local, care nu influențează concurența dintre statele membre, pot rămâne în afara acestor reguli.

În schimb, dacă o măsură acordă unui beneficiar un avantaj selectiv din resurse publice și poate afecta concurența sau schimburile comerciale din Uniunea Europeană, aceasta este considerată ajutor de stat și trebuie să respecte regulile europene.

Ajutoare fără aprobarea Comisiei

Documentul explică faptul că numeroase măsuri pot fi implementate fără notificarea Bruxelles-ului.

Printre acestea se numără:

· locuințele sociale și accesibile;

· serviciile medicale și de îngrijire;

· formarea profesională;

· recrutarea persoanelor dezavantajate sau cu dizabilități;

· renovarea energetică a clădirilor;

· investițiile întreprinderilor mici și mijlocii.

În cazul ajutoarelor de minimis, plafonul general este de 300.000 de euro pentru aceeași întreprindere pe o perioadă de trei ani.

Pentru furnizorii de servicii de interes economic general plafonul ajunge la 750.000 de euro, iar pentru agricultură, pescuit și acvacultură se aplică reguli distincte.

Sprijin pentru locuințe sociale și servicii publice

Comisia precizează că serviciile de interes economic general includ spitalele, serviciile medicale, îngrijirea pe termen lung, serviciile pentru copii, integrarea persoanelor vulnerabile, sprijinul acordat persoanelor cu dizabilități și locuințele sociale.

În urma modificărilor introduse în 2025, compensațiile de până la 20 de milioane de euro pentru astfel de servicii pot fi acordate fără notificare.

Pentru serviciile medicale și sociale, inclusiv locuințele sociale, nu există un plafon valoric general, însă compensația trebuie să acopere doar costurile reale ale serviciului public și un profit rezonabil.

Formare profesională: până la 70% din costuri

Ghidul detaliază și regulile privind finanțarea cursurilor de pregătire profesională.

Ajutorul poate acoperi în mod obișnuit 50% din costurile eligibile, procent care poate urca până la 70% pentru IMM-uri sau pentru formarea lucrătorilor dezavantajați ori cu dizabilități.

Costurile eligibile includ:

· remunerația formatorilor;

· materialele și echipamentele utilizate;

· consultanța;

· cheltuielile salariale aferente timpului petrecut de angajați la cursuri.

Nu pot fi finanțate, în baza acestor reguli, cursurile obligatorii impuse deja prin legislația națională.

Subvenții pentru angajarea persoanelor vulnerabile

Statele membre pot acoperi:

· până la 50% din costurile salariale pentru primele 12 luni de angajare a unei persoane dezavantajate;

· până la 24 de luni pentru persoanele sever dezavantajate.

În cazul persoanelor cu dizabilități, subvențiile salariale pot ajunge la 75% din costurile eligibile, iar costurile suplimentare generate de adaptarea locului de muncă pot fi finanțate în proporție de 100%.

Renovări energetice și eficiență

Comisia explică faptul că sprijinul acordat gospodăriilor pentru renovarea propriei locuințe nu reprezintă ajutor de stat, dacă imobilul nu este utilizat pentru activități economice.

Pentru companii, investițiile în eficiența energetică pot beneficia de ajutoare de până la 30 de milioane de euro pe proiect.

Finanțarea poate acoperi:

· instalații regenerabile integrate;

· sisteme de stocare a energiei;

· infrastructură pentru încărcarea vehiculelor electrice;

· contoare inteligente;

· acoperișuri verzi;

· sisteme de recuperare a apei de ploaie.

În schimb, nu sunt eligibile investițiile dedicate echipamentelor care utilizează combustibili fosili, inclusiv gazul natural.

Sprijin pentru IMM-uri și startupuri

Documentul prezintă și opțiunile prin care statele pot sprijini întreprinderile mici și startupurile.

Ajutoarele pentru investiții pot ajunge la 8,25 milioane de euro pentru un proiect al unei IMM, în anumite limite de intensitate.

Finanțarea de risc pentru companiile necotate poate urca până la 16,5 milioane de euro pe întreprindere, sub formă de capital, împrumuturi sau garanții.

Startupurile inovatoare aflate în primii cinci ani de activitate pot beneficia de granturi, împrumuturi, garanții sau facilități fiscale, în funcție de condițiile prevăzute de legislația europeană.

Comisia: statele au deja instrumentele necesare

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a declarat că autoritățile naționale dispun deja de numeroase posibilități de sprijin care pot fi aplicate imediat, fără implicarea prealabilă a Comisiei.

Documentul are caracter orientativ și nu modifică legislația europeană. El reunește într-un singur ghid regulile, interpretările și exemplele existente, pentru a facilita proiectarea schemelor naționale de finanțare.

În paralel, Comisia Europeană analizează revizuirea Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare, inclusiv posibilitatea introducerii unor reguli mai flexibile pentru finanțarea întreprinderilor sociale și pentru sprijinirea angajării persoanelor dezavantajate.

SURSA: 2eu.brussels