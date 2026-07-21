Publicat la 21.07.2026, 14:21:43

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) pregătește pentru 2026 un amplu sondaj adresat publicului pentru a afla în ce măsură cetățenii sunt dispuși să accepte utilizarea inteligenței artificiale în aviație. Consultarea va analiza cât control consideră oamenii că trebuie să păstreze operatorii umani asupra sistemelor automatizate și în ce situații sunt dispuși să lase AI să ia decizii operaționale.

Publicul va evalua cinci scenarii de utilizare a AI

Sondajul va prezenta participanților mai multe situații ipotetice în care inteligența artificială ar putea avea un rol activ în operațiunile aeriene.

Printre acestea se numără aterizarea automată a dronelor în condiții de siguranță, utilizarea AI pentru gestionarea traficului aerian înainte de desfășurarea zborurilor, mentenanța predictivă a aeronavelor prin identificarea timpurie a defecțiunilor, rularea autonomă a avioanelor între pistă și terminal, precum și planificarea operațiunilor aeroportuare, inclusiv alocarea porților de îmbarcare și gestionarea întârzierilor.

EASA urmărește să afle în ce măsură publicul acceptă ca sistemele inteligente să formuleze recomandări sau chiar să ia decizii și dacă oamenii consideră că operatorii trebuie să poată interveni în orice moment.

După specialiști, urmează pasagerii

Consultarea vine după un studiu desfășurat în 2024 și 2025 în rândul profesioniștilor din aviație, care a evidențiat preocupări importante privind responsabilitatea juridică, controlul uman și siguranța operațională.

Raportul prezentat la conferința EASA AI Days a arătat că specialiștii acceptă utilizarea inteligenței artificiale pentru sarcini de analiză și asistență, însă solicită reguli clare privind responsabilitatea și posibilitatea intervenției umane atunci când sistemele automate iau decizii importante.

Prin noul sondaj, EASA dorește să compare percepția specialiștilor cu cea a pasagerilor și a publicului larg.

AI este deja prezentă în aviație

Inteligența artificială este utilizată deja pentru analiza datelor tehnice, monitorizarea stării aeronavelor, detectarea timpurie a unor defecțiuni și optimizarea operațiunilor aeroportuare.

Pe măsură ce aceste sisteme devin mai performante, dezbaterea nu mai vizează doar precizia algoritmilor, ci și modul în care se împart responsabilitățile între oameni și sisteme automate.

O diferență importantă este cea dintre un AI care recomandă efectuarea unei verificări tehnice și unul care ia singur o decizie cu impact direct asupra desfășurării unui zbor.

Încrederea publicului nu înlocuiește certificarea

EASA subliniază că rezultatele sondajului nu vor decide dacă un sistem poate fi autorizat.

Chiar dacă publicul ar accepta utilizarea unei tehnologii, aceasta va trebui să treacă toate testele tehnice și procedurile de certificare înainte de a putea fi folosită în operațiuni reale. În același timp, o tehnologie sigură din punct de vedere tehnic nu va fi introdusă fără a ține cont de implicațiile etice și de încrederea utilizatorilor.

Regulile viitoare vor pune accent pe controlul uman

Pe baza rezultatelor consultării, EASA intenționează să actualizeze ghidurile privind utilizarea inteligenței artificiale în aviație.

Printre principiile analizate se numără transparența funcționării sistemelor, posibilitatea ca operatorii să înțeleagă recomandările AI, dreptul de a interveni și de a anula o decizie automată, precum și definirea clară a responsabilității atunci când inteligența artificială participă la procesul decizional.

Agenția subliniază că sondajul nu anunță introducerea iminentă a aeronavelor complet autonome. Consultarea reprezintă o etapă de pregătire a cadrului de reglementare pentru viitoarele tehnologii care vor avea un rol tot mai important în operarea aeronavelor, aeroporturilor și sistemelor de management al traficului aerian.