Publicat la 20.07.2026, 06:20:00

Piața imobiliară europeană dă semne clare de revenire după perioada marcată de dobânzi ridicate și incertitudine economică. În 2025, vânzările de locuințe au crescut în 17 dintre cele 20 de state europene analizate, pe fondul ieftinirii creditelor și al unei mai mari încrederi a cumpărătorilor, potrivit unei analize citate de Euronews.



Franța a rămas cea mai mare piață imobiliară din Europa

Reducerea costurilor de finanțare și stabilizarea indicelui Euribor au readus în piață numeroși cumpărători care și-au amânat decizia de achiziție în ultimii ani. Potrivit consultantului imobiliar Mikk Kalmet, accesibilitatea creditelor, nivelul dobânzilor și veniturile populației rămân principalii factori care influențează tranzacțiile cu locuințe.

Datele arată că Slovenia a înregistrat cea mai mare creștere a vânzărilor de locuințe din Europa, de aproape 30%. Lituania, Austria și Belgia au raportat, la rândul lor, avansuri de peste 20%.

Creșteri de peste 10% au fost consemnate în Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Danemarca, Franța și Portugalia, confirmând tendința generală de relansare a pieței rezidențiale.

Franța a rămas cea mai mare piață imobiliară din Europa, cu peste un milion de locuințe tranzacționate în 2025. În același timp, prețurile au rămas aproape neschimbate, înregistrând o creștere de doar 0,1%, semn că revenirea cererii nu s-a tradus încă într-o accelerare puternică a valorii proprietăților.

La polul opus, Croația este singura țară care a înregistrat scăderi ale numărului de tranzacții atât în 2024, cât și în 2025. Paradoxal, prețurile locuințelor au continuat să crească puternic, cu 14,3%, în timp ce chiriile au avansat cu peste 39%.

Scăderi ușoare ale vânzărilor au fost raportate și în Bulgaria și Polonia.

Potrivit specialiștilor, piața continuă să fie afectată de costurile ridicate ale construcțiilor și de oferta insuficientă de locuințe noi, factori care limitează ritmul de dezvoltare al sectorului rezidențial.

Totuși, comparativ cu anul precedent, situația s-a îmbunătățit semnificativ. Dacă în 2024 șase state europene raportau scăderi ale vânzărilor de locuințe, în 2025 numărul acestora s-a redus la doar trei, semn că piața imobiliară europeană intră într-o nouă etapă de stabilizare și relansare.