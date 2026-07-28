Publicat la 28.07.2026, 11:31:23

ANAF intensifică verificările asupra persoanelor fizice, în special a celor care obțin venituri din drepturi de autor și din activități desfășurate online. Fiscul controlează contribuabilii care au depășit plafonul de înregistrare în scopuri de TVA, iar primele verificări arată că mulți nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale, invocând necunoașterea legislației.

„Nu știam că trebuie TVA” nu mai este o justificare

Mulți contribuabili au considerat că, odată eliminați de la obligația emiterii facturilor prin sistemul e-Factura, nu mai au alte obligații fiscale. În realitate, spun specialiștii, obligațiile privind TVA rămân în vigoare, iar ANAF poate recalcula taxele datorate, împreună cu dobânzi și penalități.

În prezent, plafonul pentru înregistrarea în scopuri de TVA este de 395.000 de lei. Persoanele care îl depășesc din venituri provenite din drepturi de autor trebuie să se înregistreze la ANAF, să depună Formularul 020 și să declare TVA lunar sau trimestrial, în funcție de situația fiscală.

Creatorii de conținut, printre cei mai verificați

În atenția inspectorilor fiscali se află inclusiv creatorii de conținut care obțin venituri prin platforme internaționale.

Deși, de la 1 ianuarie 2026, aceștia au fost exceptați de la obligația de a emite facturi prin sistemul e-Factura, veniturile rămân supuse obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit, contribuțiile sociale și TVA, dacă este depășit plafonul legal.

Există însă o excepție importantă: persoanele care au și un contract individual de muncă cu normă întreagă nu datorează contribuțiile CAS și CASS pentru aceste venituri, în condițiile prevăzute de legislație.

Campanie amplă pentru veniturile nedeclarate

Acțiunea face parte dintr-o ofensivă mai amplă a ANAF împotriva veniturilor nedeclarate. Luni, instituția a început emiterea deciziilor de impunere pentru veniturile obținute în străinătate și nedeclarate în perioada 2021–2024.

Până la sfârșitul lunii octombrie Fiscul ar putea transmite sute de mii de decizii de impunere către contribuabili din întreaga țară.

Verificările se bazează pe informații primite prin mecanismele europene de schimb automat de date de la autoritățile fiscale din mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Spania. Sunt vizate venituri obținute din închirieri prin platforme precum Airbnb și Booking, tranzacții cu criptomonede și alte venituri care trebuiau declarate prin Declarația Unică.

Campania poate afecta inclusiv românii care au lucrat și au plătit taxe în alte state, dar nu și-au declarat schimbarea rezidenței fiscale în România. În astfel de situații, ANAF va transmite inițial notificări, iar contribuabilii vor avea posibilitatea să își clarifice statutul fiscal înainte de emiterea obligațiilor de plată.

Prin aceste controale, ANAF transmite un semnal clar că veniturile obținute de persoanele fizice, în special cele generate în mediul online sau din străinătate, vor fi monitorizate mult mai atent, iar conformarea fiscală devine o prioritate pentru autorități.