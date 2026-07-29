Publicat la 29.07.2026, 08:30:56

Apple face un pas important către transformarea iPhone-ului într-un serviciu de abonament. Compania a lansat în Statele Unite programul Apple Upgrade, prin care clienții vor putea utiliza un iPhone în regim de leasing timp de până la doi ani, la un tarif care pornește de la 17,99 dolari pe lună, într-o strategie menită să stimuleze vânzările și să atenueze impactul scumpirilor anticipate.

Programul este dezvoltat în parteneriat cu compania de finanțare Klarna și va fi disponibil atât în magazinele fizice Apple, cât și online. Pe lângă iPhone, utilizatorii vor putea închiria și Apple Watch, Mac sau iPad, în urma unei verificări rapide a bonității.

Apple încearcă să reducă impactul scumpirilor

Lansarea noului serviciu vine după ce Apple a majorat, luna trecută, prețurile pentru iPad și Mac, invocând creșterea costurilor componentelor, în special a memoriilor.

Analiștii estimează că și viitoarea generație de iPhone va fi mai scumpă, iar noul sistem de leasing permite companiei să pună accent pe costul lunar accesibil, în locul prețului total al dispozitivului.

La finalul contractului, utilizatorii vor avea trei opțiuni:

să returneze dispozitivul;

să îl cumpere printr-o plată suplimentară;

să îl înlocuiască cu un model nou.

Potrivit Apple, Klarna nu va aplica penalități pentru întârzierile la plată, însă contractele vor fi reziliate dacă utilizatorul nu achită trei rate consecutive.

Apple vrea ca utilizatorii să își schimbe mai des telefoanele

Compania încearcă astfel să reducă perioada în care clienții păstrează același telefon. În prezent, ciclul mediu de înlocuire a unui iPhone a ajuns la aproape patru ani, ceea ce afectează ritmul vânzărilor.

Odată cu lansarea Apple Upgrade, compania renunță și la vechiul iPhone Upgrade Program, finanțat prin Citizens Bank, urmând ca utilizatorii existenți să fie transferați către noul sistem.

Concurență directă pentru operatorii telecom

Prin această mutare, Apple intră în competiție directă cu operatorii de telefonie mobilă, care utilizează de ani buni programe de finanțare în rate și oferte de schimb al telefoanelor pentru fidelizarea clienților.

Noul model de leasing consolidează strategia Apple de a transforma produsele sale într-un ecosistem bazat pe abonamente și plăți recurente, oferind utilizatorilor posibilitatea de a avea permanent cele mai noi dispozitive fără a suporta integral costul acestora la momentul achiziției.