Publicat la 27.07.2026, 11:31:46

Președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa va deschide o investigație oficială asupra modului în care Bruxelles-ul sancționează marile companii americane din tehnologie, acuzând UE că discriminează firmele din SUA prin amenzi de miliarde de dolari.

Liderul de la Casa Albă susține că sancțiunile aplicate unor companii precum Google, Apple, Meta și Amazon reprezintă o practică „ilegală și lipsită de etică” și avertizează că Uniunea Europeană ”ar putea plăti un preț ridicat” dacă nu își schimbă abordarea.

Trump: „Statele Unite nu sunt pușculița Europei”

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a criticat dur politica europeană în domeniul concurenței și al reglementării pieței digitale. Președintele american a acuzat Bruxelles-ul că folosește sancțiunile împotriva companiilor din SUA ca sursă de venit și a anunțat lansarea unei investigații în baza Section 301 din Legea Comerțului a SUA, instrument juridic care poate sta la baza introducerii unor măsuri comerciale de retorsiune. Totodată, Trump a afirmat că își dorește anularea acestor penalități și a avertizat că administrația sa ia în calcul impunerea unor noi taxe vamale consistente pentru produsele provenite din Uniunea Europeană.

Google, ultima companie sancționată de Comisia Europeană

Reacția liderului american vine după ce Comisia Europeană a amendat Google cu 890 de milioane de euro (aproximativ 1 miliard de dolari) pentru încălcarea prevederilor Digital Markets Act (DMA).

Executivul european a concluzionat că gigantul american și-a favorizat propriile servicii în rezultatele motorului de căutare și a restricționat dezvoltatorii de aplicații din Google Play în promovarea unor metode alternative de plată, încălcând astfel noile reguli europene privind concurența digitală. Aceasta este prima amendă aplicată Google în baza Digital Markets Act, însă compania a acumulat, de-a lungul ultimelor două decenii, sancțiuni europene de peste 10 miliarde de euro pentru diferite încălcări ale legislației privind concurența.

Trump, ”avocatul” Google, Apple, Meta și Amazon

În mesajul său, Donald Trump a invocat și alte sancțiuni aplicate în ultimii ani unor companii americane precum Apple, Meta și Amazon, susținând că acestea demonstrează o politică sistematică a Uniunii Europene împotriva marilor firme din SUA. Președintele american a susținut că administrația sa nu va accepta ceea ce el numește o „taxare mascată” a companiilor americane și că va folosi toate instrumentele comerciale disponibile pentru a răspunde măsurilor adoptate la Bruxelles.

În ultimele luni, mai mulți congresmeni republicani au cerut oficial administrației americane să reacționeze împotriva Digital Markets Act, susținând că legislația europeană afectează în mod disproporționat companiile americane. De cealaltă parte, Comisia Europeană insistă că regulile sunt aplicate în mod egal tuturor companiilor care îndeplinesc criteriile de „gatekeeper”, indiferent de țara de origine.

Donald Trump: „Uniunea Europeană recidivează și, ca de obicei, vizează direct marile companii americane!(..) Statele Unite ale Americii nu sunt o «pușculiță» pentru Europa și nu vom permite ca acest lucru să se întâmple! (...)Vom iniția imediat o anchetă 301 privind practica de «JAF» asupra companiilor americane și, implicit, asupra contribuabilului American (...) Uniunea Europeană va plăti un preț foarte mare pentru această conduită ilegală și extrem de lipsită de etică (...)Sancțiunile vor fi anulate în totalitate și, anticipăm, li se va impune o taxă vamală substanțială cât mai curând posibil.” -