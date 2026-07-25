Publicat la 25.07.2026, 16:10:17

Inteligența artificială va depăși capacitatea intelectuală cumulată a întregii omeniri în aproximativ cinci ani, iar în următorul deceniu roboții vor prelua majoritatea activităților fizice și intelectuale. Este prognoza făcută de Elon Musk, care susține că omenirea se apropie de o schimbare economică și socială fără precedent, în care abundența produsă de roboți și AI ar putea face ca banii să își piardă importanța.

Declarațiile vin într-un moment în care România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale în companii, deși milioane de români folosesc deja astfel de instrumente în activitatea de zi cu zi.

Musk: „Inteligența artificială va depăși suma inteligenței umane”

În viziunea fondatorului Tesla și SpaceX, dezvoltarea AI nu mai poate fi oprită și nici nu ar trebui.

„Chiar dacă ar exista un buton de oprire, probabil nu ar trebui să-l apăsăm”, afirmă Elon Musk, argumentând că rezultatul cel mai probabil va fi o lume caracterizată de o abundență fără precedent de bunuri și servicii.

Musk estimează că primul prag major va fi atins foarte curând.

„Cred că IA ar putea depăși suma inteligenței umane în aproximativ cinci ani.”

Ulterior, într-un orizont de aproximativ zece ani, roboții umanoizi și sistemele de inteligență artificială ar urma să execute cea mai mare parte a muncii intelectuale și fizice, inaugurând ceea ce antreprenorul descrie drept o eră a „abundenței uimitoare”.

Roboții vor programa, vor construi și vor produce

Strategia lui Musk se bazează pe dezvoltarea simultană a software-ului și hardware-ului.

Compania sa xAI, denumită acum SpaceXAI, dezvoltă modele capabile să execute sarcini cognitive complexe, inclusiv programare software, în timp ce Tesla investește în dezvoltarea roboților umanoizi Optimus, destinați activităților industriale și, ulterior, celor din gospodării.

În viziunea sa, combinația dintre inteligența artificială și robotica avansată va automatiza aproape orice activitate desfășurată în prezent de oameni.

Centre de date în spațiu și o economie fără lipsuri

Musk susține că dezvoltarea viitoarelor generații de inteligență artificială va necesita o capacitate uriașă de calcul, motiv pentru care ia în calcul amplasarea unor centre de date în spațiu.

Ideea este însă privită cu rezerve de o parte a comunității științifice. Potrivit publicației The Economist, mai mulți experți avertizează că infrastructura necesară ar putea avea consecințe importante asupra mediului și asupra consumului global de resurse.

În plan economic, antreprenorul susține că guvernele vor trebui să își regândească radical politicile sociale.

Într-o lume în care mașinile produc aproape nelimitat bunuri și servicii, spune Musk, statele ar putea ajunge pur și simplu să distribuie bani populației, deoarece problema principală nu va mai fi inflația, ci deflația provocată de supraproducție.

Competiția pentru dominația AI se accelerează

Elon Musk amintește că a cofondat OpenAI în 2015 tocmai pentru a crea o contrapondere la influența Google în domeniul inteligenței artificiale.

Între timp, OpenAI și Anthropic au devenit doi dintre cei mai importanți dezvoltatori de modele AI, concurând atât pe piață, cât și în relația cu autoritățile de reglementare.

Potrivit informațiilor disponibile, autoritățile americane au aprobat deja implementarea pe scară largă a noii generații GPT-5.6, ceea ce confirmă ritmul accelerat al competiției tehnologice.

România, pe ultimul loc în Uniunea Europeană

În contrast cu aceste evoluții globale, România rămâne codașa Uniunii Europene în ceea ce privește adoptarea inteligenței artificiale în mediul de afaceri.

Datele Eurostat pentru 2025 arată că doar 5,21% dintre companiile românești cu peste 10 angajați utilizează formal tehnologii bazate pe inteligență artificială, cel mai redus nivel din Uniunea Europeană.

Paradoxal însă, utilizarea individuală este mult mai ridicată.

Conform datelor citate, aproximativ doi din trei români din mediul urban folosesc deja instrumente AI în activitatea de zi cu zi, iar aproape jumătate dintre directorii executivi afirmă că organizațiile lor au elaborat o strategie privind inteligența artificială.

Acest contrast dintre utilizarea individuală și implementarea organizațională reprezintă principala vulnerabilitate, dar și cea mai mare oportunitate pentru economia românească.

Problema nu este lipsa tehnologiei

Analiza arată că România nu suferă de lipsă de competențe sau de companii performante în domeniu.

Țara găzduiește actori importanți precum UiPath, Bitdefender, Endava sau Bosch România și are un sector IT evaluat la aproximativ 23,6 miliarde de euro, echivalentul a 6,67% din PIB.

Cu toate acestea, avantajul tehnologic nu se traduce într-o utilizare extinsă a AI în economie, în special în întreprinderile mici și mijlocii, cu între 10 și 249 de angajați.

Raportul concluzionează că adevărata provocare nu este accesul la tehnologie, ci transformarea acesteia într-un avantaj economic măsurabil prin investiții, digitalizare și integrarea inteligenței artificiale în procesele de afaceri.