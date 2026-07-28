Publicat la 28.07.2026, 08:21:51

Nvidia, alături de Microsoft, SpaceX, Palantir și alte zeci de companii din tehnologie, a lansat luni Open Secure AI Alliance, o inițiativă internațională dedicată dezvoltării unor instrumente deschise de inteligență artificială pentru apărarea cibernetică.

Vor fi folosite tehnologii AI open-source

Potrivit informațiilor apărute săptămâna trecută, sistemele OpenAI nu au putut diferenția atacatorul de apărător, astfel că Hugging Face a recurs la un model chinezesc cu parametri deschiși, instalat pe propria infrastructură.

Noua alianță își propune să identifice, remedieze și raporteze vulnerabilitățile folosind tehnologii AI open-source, care pot fi descărcate, modificate și rulate local, spre deosebire de modelele închise dezvoltate de companii precum OpenAI sau Anthropic.

„Recentul incident de securitate care a vizat Hugging Face a demonstrat foarte clar că specialiștii în apărare cibernetică au nevoie de sisteme AI deschise și de ultimă generație pentru a se putea apăra”, a transmis Nvidia.

Lansarea alianței are loc într-un moment în care Washingtonul analizează restricții privind utilizarea modelelor chinezești de inteligență artificială, pe fondul acuzațiilor că unele companii din China folosesc tehnica de „distilare” pentru a extrage informații din modelele americane.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat recent că firmele chineze implicate în astfel de practici ar putea fi sancționate. Potrivit experților, eventualele măsuri ar putea interzice tranzacțiile cu modelele AI chinezești sau găzduirea acestora pe infrastructura cloud a companiilor americane.

În același timp, Nvidia, Microsoft, Meta, Palantir și alte peste 20 de companii au cerut autorităților americane să evite restricțiile premature asupra modelelor AI cu sursă deschisă, argumentând că acestea ar putea reduce concurența și ar încetini inovarea.

Potrivit Nvidia, cazul Hugging Face a demonstrat că posibilitatea de a inspecta, adapta și rula modelele AI pe infrastructura proprie este esențială pentru ca echipele de securitate cibernetică să poată reacționa rapid în timpul unui atac.