Publicat la 27.07.2026, 21:13:06

Compania canadiană NAD Electronics continuă să mizeze pe tehnologia de amplificare în clasa D, pe care încearcă de ani buni să o transforme într-un nou standard al industriei audio. Cel mai nou model din seria de top, NAD M33 V2, combină puterea ridicată, eficiența energetică și funcțiile digitale avansate într-un sistem destinat pasionaților de muzică de înaltă fidelitate.

Testele realizate asupra amplificatorului arată că modelul își respectă statutul din gama Masters, oferind o experiență audio echilibrată și o integrare excelentă cu serviciile moderne de streaming.

Unul dintre punctele forte este platforma BluOS, considerată printre cele mai performante aplicații din industria audio pentru administrarea conținutului muzical. Amplificatorul se conectează rapid la platforme precum Tidal, iar experiența de utilizare este, în general, fluentă.

Totuși, aplicația BluOS nu este lipsită de mici probleme de sincronizare. În anumite situații, aceasta poate pierde conexiunea cu amplificatorul, chiar dacă muzica continuă să ruleze fără întreruperi. Astfel de situații au fost întâlnite și pe alte produse compatibile BluOS, precum NAD C 3050 sau Bluesound Node X, fiind asociate, în principal, cu instabilitatea rețelelor Wi-Fi din locuințe.

La capitolul conectivitate, NAD M33 V2 oferă multiple opțiuni. Dispozitivul poate fi conectat la internet atât prin Wi-Fi 5 dual-band (2,4 și 5 GHz), cât și prin port Gigabit Ethernet, iar pentru utilizatorii care preferă căștile wireless este disponibil Bluetooth 5.0 bidirecțional cu aptX HD. În plus, pe panoul frontal se află și o ieșire clasică pentru căști.

Din punct de vedere al performanțelor audio, amplificatorul este descris ca fiind extrem de versatil. Caracterul sonor neutru și rezerva mare de putere îi permit să fie asociat cu o gamă foarte largă de boxe, fără dificultăți, ceea ce îl transformă într-o opțiune atractivă atât pentru audiofili, cât și pentru utilizatorii care își doresc un sistem premium, pregătit pentru streaming și muzică în format de înaltă rezoluție.

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