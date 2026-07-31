Publicat la 31.07.2026, 16:44:29

Compania britanică Nscale, specializată în infrastructură și servicii cloud pentru inteligență artificială, a anunțat semnarea unui acord definitiv pentru achiziția Anyscale, una dintre cele mai importante platforme software dedicate dezvoltării și rulării aplicațiilor AI la scară largă. Deși valoarea tranzacției nu a fost comunicată oficial de companii, surse citate de Bloomberg estimează că aceasta se ridică la aproximativ 1,65 miliarde de dolari.

Ion Stoica, unul dintre arhitecții revoluției AI din Silicon Valley

Ion Stoica este considerat unul dintre cei mai influenți cercetători și antreprenori din domeniul infrastructurii pentru inteligență artificială. Profesor la Universitatea Berkeley din California, acesta a contribuit la dezvoltarea unor tehnologii care stau la baza multor aplicații moderne de AI și cloud computing.

Românul este cofondator al Databricks, companie evaluată la zeci de miliarde de dolari și unul dintre liderii mondiali în analiza datelor și inteligență artificială, dar și al Anyscale, companie construită în jurul proiectului open-source Ray, utilizat pe scară largă pentru dezvoltarea și scalarea aplicațiilor AI.

Succesul acestor companii l-a transformat într-unul dintre cei mai bogați antreprenori români din lume și într-o personalitate influentă în ecosistemul tehnologic american.

Ce dezvoltă Anyscale

Anyscale oferă o platformă software care permite companiilor să ruleze și să scaleze aplicații bazate pe inteligență artificială pe mii de procesoare grafice (GPU-uri), esențiale pentru antrenarea și utilizarea modelelor AI moderne.

Tehnologia companiei este folosită pentru:

· procesarea unor volume foarte mari de date;

· antrenarea modelelor de inteligență artificială;

· inferență (utilizarea modelelor deja antrenate);

· învățare prin recompensă (reinforcement learning);

· dezvoltarea și administrarea aplicațiilor AI complexe.

Platforma este construită pe proiectul open-source Ray, devenit unul dintre standardele industriei pentru distribuirea sarcinilor de calcul în proiectele de inteligență artificială.

Nscale vrea să ofere un ecosistem complet pentru AI

Prin această achiziție, Nscale urmărește să combine infrastructura proprie – centre de date, surse de energie și capacități de calcul bazate pe GPU-uri – cu software-ul dezvoltat de Anyscale.

Strategia companiei este de a oferi clienților o soluție completă, care să acopere întregul lanț de dezvoltare al aplicațiilor de inteligență artificială: de la puterea de calcul necesară antrenării modelelor până la implementarea acestora în mediul de producție.

Companiile susțin că integrarea tehnologiei Anyscale va permite dezvoltarea unor servicii AI mai rapide și mai eficiente pentru organizații din multiple sectoare economice.

Aplicații pentru sănătate, comerț și robotică

Noua platformă rezultată în urma fuziunii va putea fi utilizată într-o gamă largă de industrii.

Printre aplicațiile menționate de cele două companii se numără:

· procesarea imaginilor medicale și a documentelor;

· personalizarea modelelor lingvistice pe baza datelor proprii ale companiilor;

· dezvoltarea agenților AI construiți pe modele open-source;

· automatizarea proceselor din comerțul electronic;

· aplicații pentru robotică și industrie.

Obiectivul este reducerea timpului necesar implementării soluțiilor de inteligență artificială și simplificarea administrării infrastructurii pe care acestea rulează.

Brandul Anyscale va fi păstrat

După finalizarea tranzacției, Anyscale nu va fi absorbită complet în identitatea Nscale.

Compania va continua să funcționeze sub propriul brand și își va păstra actualii clienți, care vor putea alege în continuare infrastructura pe care își rulează aplicațiile AI.

În timp, aceștia vor avea și posibilitatea de a utiliza software-ul Anyscale direct pe infrastructura oferită de Nscale.

Aproximativ 200 de angajați se alătură Nscale

În urma tranzacției, întreaga echipă Anyscale, formată din aproximativ 200 de angajați din Statele Unite, Europa și India, va deveni parte a grupului Nscale.

Companiile consideră că reunirea expertizei în software și infrastructură va accelera dezvoltarea unor platforme AI capabile să răspundă cererii tot mai mari generate de adoptarea inteligenței artificiale la nivel global.

Achiziția reflectă și tendința din industrie de integrare verticală, în care furnizorii de infrastructură încearcă să ofere nu doar putere de calcul, ci și platformele software necesare dezvoltării și exploatării aplicațiilor bazate pe inteligență artificială.