Publicat la 26.07.2026, 14:14:25

România a încheiat o nouă zi de succes la Campionatele Mondiale de canotaj Under 23, desfășurate la Duisburg (Germania), cu un bilanț de patru medalii: una de aur, două de argint și una de bronz. Performanța delegației tricolore a fost deschisă de Bianca-Camelia Ifteni, care a cucerit titlul mondial la schif simplu feminin după o cursă spectaculoasă.

Aur după un finiș incredibil

Bianca-Camelia Ifteni a devenit campioană mondială în proba de schif simplu feminin (BW1x), reușind una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale competiției.

La jumătatea cursei, românca ocupa doar locul al patrulea, însă a recuperat impresionant pe ultimii 1.000 de metri și a trecut prima linia de sosire, cu un avans de aproximativ cinci secunde față de următoarea clasată.

Medalia de aur reprezintă cel mai important rezultat al delegației României la ediția din acest an a Campionatelor Mondiale Under 23.

Două medalii de argint în ultimele finale

Palmaresul României a fost completat duminică de încă două medalii de argint.

Echipajul de 8+1 mixt (BMix8+), alcătuit din Iuliana Irina Cantoriu, Andreea Petras, Iulica-Maria Ursu, Sebastian Alexandru Tașcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergiu Anfimov, Antonel Avăcăriței, Denisa Cristina Ailincăi și Maria-Antonia Iancu, a urcat pe a doua treaptă a podiumului după o cursă foarte bună.

Tot argint au obținut și David Costel Chitic și Stejara Olariu, în proba de dublu vâsle mixt (BMix2x).

Bronz pentru dublul rame masculin

Prima medalie a României la Duisburg fusese obținută sâmbătă, când echipajul de dublu rame masculin (BM2-), format din Patrick Francisc Sebestyen și Eduard Angel Moldovan, a cucerit medalia de bronz.

În aceeași zi, alte patru echipaje românești au încheiat competiția pe locul cinci în probele lor.

Patru medalii pentru România

La finalul Campionatelor Mondiale Under 23 de la Duisburg, delegația României încheie competiția cu un bilanț de patru medalii:

· Aur – Bianca-Camelia Ifteni (schif simplu feminin – BW1x);

· Argint – echipajul de 8+1 mixt (BMix8+);

· Argint – David Costel Chitic și Stejara Olariu (dublu vâsle mixt – BMix2x);

· Bronz – Patrick Francisc Sebestyen și Eduard Angel Moldovan (dublu rame masculin – BM2-).

Rezultatele confirmă tradiția României în canotajul mondial și arată că noua generație de sportivi continuă să obțină performanțe importante pe scena internațională.