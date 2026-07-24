Publicat la 24.07.2026, 10:29:33

Proiectul va beneficia de o investiție inițială estimată la aproximativ 3,2 milioane de euro, dintre care 1,7 milioane de euro reprezintă sponsorizarea oferită de compania de energie, iar restul fondurilor vor fi asigurate de Federația Română de Canotaj.

România, campioană mondială fără o bază olimpică

Deși sportivii români domină de ani buni competițiile internaționale, țara noastră nu dispune încă de o pistă olimpică de canotaj omologată conform standardelor internaționale. Noua arenă își propune să elimine această lipsă și să transforme România într-o destinație pentru organizarea campionatelor europene și mondiale, oferind în același timp condiții moderne de pregătire pentru loturile naționale. Proiectul va fi implementat etapizat în perioada 2026-2028, iar prima etapă presupune amenajarea unei platforme de aproximativ 10.000 de metri pătrați, suprafața minimă necesară pentru acreditarea internațională și desfășurarea competițiilor majore.

OMV Petrom își extinde investițiile în sport

Noua sponsorizare de 1,7 milioane de euro vine după ce, în 2024, compania de energie a lansat programul „Energie pentru Performanță”, dedicat descoperirii și pregătirii noilor generații de canotori. Prin acest program, compania a investit deja un milion de euro în selecția și pregătirea tinerilor sportivi, precum și în dotarea centrelor de antrenament cu echipamente moderne. Peste 200 de tineri au fost incluși până acum în program.

„România are campioni de top mondial la canotaj, dar nu are încă o bază olimpică omologată internațional. Prin această nouă sponsorizare contribuim la dezvoltarea Arenei de Canotaj PETROM, un proiect care poate aduce în România competiții internaționale majore și poate susține următoarele generații de sportivi”, a declarat Radu Căprău, oficial al companiei sus amintită.

Elisabeta Lipă: „Un proiect așteptat de foarte mulți ani!”

Președintele Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, consideră că investiția reprezintă una dintre cele mai importante realizări pentru viitorul acestui sport. „Arena de Canotaj PETROM este un proiect pe care canotajul românesc îl așteaptă de foarte mulți ani și care va schimba fundamental modul în care ne pregătim și capacitatea României de a organiza competiții internaționale”, a afirmat aceasta.

Canotajul este una dintre cele mai performante discipline sportive din România. De la înființarea Federației Române de Canotaj, în 1925, sportivii români au cucerit 40 de medalii olimpice, dintre care 20 de aur, 12 de argint și 8 de bronz. În ultimii ani, România s-a menținut în elita mondială a acestui sport. Doar în 2023, loturile naționale au obținut 39 de medalii la Campionatele Mondiale și Europene, iar pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au calificat un număr record de 11 echipaje. Printre cele mai sonore nume se află Simona Radiș și Ancuța Bodnar, campioane olimpice la Tokyo și câștigătoare ale titlului de „Echipajul Feminin al Anului” la World Rowing Awards, o premieră pentru România.