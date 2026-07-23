Publicat la 23.07.2026, 10:38:47

Fost campion mondial și european de juniori cu ștafeta României, Patrick Dinu își trăiește din plin visul american. În prezent student în anul al doilea la prestigioasa Universitate Princeton, unde urmează cursurile de neuroștiințe, tânărul înotător reușește să îmbine performanța academică de vârf cu rezultate spectaculoase în bazin. Recent, românul a reușit o performanță de răsunet: a șters numele legendarului Michael Phelps de pe panoul de recorduri al unuia dintre bazinele din Statele Unite.



Un record mai vechi la 100 metri liber

Aflat la una dintre cele mai titrate universități din lume, Patrick Dinu nu a uitat ce înseamnă foamea de rezultate. De fiecare dată când pășește într-o arenă nouă din circuitul universitar american, primul său gând se îndreaptă către cifrele de pe perete.

Pentru Patrick, fiecare competiție reprezintă o ocazie de a-și lăsa amprenta în istoria complexelor sportive din SUA. Așa a ajuns să doboare timpul stabilit în trecut de cel mai medaliat olimpic din istoria planetei, Michael Phelps, în proba de 100 de metri liber.

„Mă uit la recorduri. Fiecare bazin în America are recordurile lui, recordul bazinului, recordul echipei la care aparține bazinul și recunosc că prima dată acolo mă uit, pentru că tot timpul vreau să-mi pun numele pe panoul de recorduri. Am avut privilegiul de a doborî un record de-al lui Michael Phelps anul ăsta. A fost foarte plăcut. Exact la 100 liber. Era un record mai vechi. Nu era slab la proba respectivă. Era un înotător foarte bun și la 100 liber. Se simte... E un sentiment plăcut, zic eu. E frumos”, mărturisește Patrick Dinu.

Marea realizare nu a fost urmată însă de o petrecere extravagantă, din cauza rigorilor din timpul sezonului competițional: „S-a sărbătorit pe drum, înapoi, la autocar. N-am fost doar eu. Am mai avut un coleg care i-a bătut recordul la 200 de metri liber, unde poate era chiar mai bun. Și am sărbătorit oarecum, până la urmă, înapoi, la autocar. Dar nimic... Nicio petrecere sau ceva de genul, că eram în timpul sezonului, nu se ține petrecere”, a povestit el.





Intrarea în „Eating Clubs” de la Princeton: petreceri la costum și rochie lungă

Viața de student la Princeton presupune și integrarea în tradițiile academice centenare. În locul clasicelor frății studențești, universitatea găzduiește așa-numitele „Eating Clubs” – societăți exclusiviste unde selecția se face prin interviuri riguroase și voturi directe. Patrick a reușit deja să treacă de filtrul membrilor și a fost acceptat într-unul dintre cele 13 cluburi.

„Avem ceva ce se numește Eating Clubs. Și sunt doar pentru cei din anul trei, patru. Și tocmai ce-am avut și eu privilegiul de a face parte din unul dintre ele. Sunt 13 cluburi, unde, efectiv, practic, în loc să mergem la cantină să mâncăm, mergem la club. Sunt destul de exclusiviste. Sunt undeva la 100 sau mai puțin fete și băieți combinați per an care intră la fiecare club. Te duci, dai interviu, vorbești cu toți membrii, toți membrii te votează în club”, explică sportivul român.

Atmosfera din aceste spații este una elegantă și diferită de stereotipurile petrecerilor universitare americane: „Poți să o numești o frăție, vreau să zic, un pic mai elevată, la modul în care și petrecerile care se dau acolo sunt petreceri de genul formale. Băieții vin la costum, fetele vin la rochie lungă. Sau semi-formale, unde băieții pot să vină doar la o cămașă și fetele pot să aibă o rochie mai scurtă. Te duci, acolo ai o cină foarte bună, chiar extraordinar de bună. Și după aceea, nu știu, dacă avem live band sau ceva de genul, cam astea sunt petrecerile”

Deși este un sportiv de top, statutul nu i-a oferit niciun avantaj la interviurile de selecție: „Hai să zicem că nu contează. Adică sigur, să zic că poate mă mai recunosc unele persoane când merg prin campus, așa, dar mai mult de atât nu. Interviul pe care ți-l dau este imparțial. Poți să fii sportiv sau să nu fii sportiv și se poartă exact la fel cu tine. Nu are nicio legătură”, povestește sportivul.

Crăciun la 20 de grade în Las Vegas și maestru la fripturi pentru americani

Depărtarea de casă a fost îndulcită de sărbători printr-o surpriză emoționantă. Patrick a petrecut Crăciunul în Las Vegas, alături de familia colegei sale Rebeca Diaconescu, care i-au adus mama și sora în America fără ca el să bănuiască ceva.

„De Crăciun am stat în America, m-a invitat Rebecca Diaconescu acasă la ea, am petrecut cu familia ei. Mi-au făcut surpriză, le-au adus pe mama și pe sora mea acolo, deci am apucat să le văd. Habar n-aveam, credeam că n-o să le văd anul ăsta. Tata din păcate era undeva plecat cu munca. Dar a fost frumos. Crăciunul în Las Vegas e total diferit de cel de acasă. 20 de grade afară, soare. Mi-a plăcut. E frumos”, își amintește Patrick.

Când nu se află la cursuri sau la antrenamente, românul își dă examenul și la bucătărie, unde a reușit să își impresioneze colegii americani: „Am reușit să fac o friptură de vită foarte bună acolo. Am fost lăudat, pot să-ți zic și eu treaba asta. Colegii mei din echipă m-au lăudat, au zis că a fost o friptură foarte bună. Nu știu, poate m-am îmbunătățit.”

Tăria de caracter după 14 ani de sport: „Respirația la final nu pot să o controlez, orice ar fi”

Privind spre mecanismele interioare ale unui sportiv de performanță, Patrick Dinu recunoaște că anii mulți petrecuți în bazin l-au învățat cum să își gestioneze emoțiile de la start, însă efortul fizic de la sosire rămâne imposibil de îmblânzit.

„Respirația la final, clar. Cu bătăile inimii la start te obișnuiești în timp. După 14 ani de când fac sportul ăsta, m-am obișnuit, am învățat să mă controlez, să-mi controlez emoțiile. Desigur, ca orice om, mă călesc. Îmi pasă de sportul pe care-l fac, îmi pasă de ceea ce fac, vreau să-mi iasă bine și atunci e normal să mai crească pulsul. Dar... Hai să zicem că respirația la sfârșit, nu pot să o controlez orice ar fi”, a conchis Patrick Dinu.



