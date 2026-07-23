Publicat la 23.07.2026, 08:30:00

Jeff Bezos, fondatorul Amazon și unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei, este implicat într-o posibilă tranzacție care ar putea schimba structura acționariatului prestigiosului club de fotbal Liverpool FC. Asta după mai multe încercări de a intra în acționariatul unor echipe de fotbal american.

Potrivit presei britanice, miliardarul american a fost contactat pentru a participa la o investiție strategică în celebrul club din Premier League. Informația apare într-un moment în care proprietarii grupării de pe Anfield și-au exprimat deschiderea față de atragerea unor noi investitori, fără a renunța însă la controlul asupra clubului.

Jeff Bezos, invitat într-un consorțiu care vizează Liverpool

Conform informațiilor publicate de Sky Sports, omul de afaceri Amit Bhatia conduce un grup de investitori interesați să achiziționeze un pachet de acțiuni la Liverpool. Britanico-indianul, cunoscut și pentru legăturile sale cu lumea sportului, ar fi purtat discuții cu Jeff Bezos pentru a se alătura proiectului. În acest moment nu este clar dacă fondatorul Amazon va accepta investiția și nici în ce stadiu se află negocierile dintre cele două părți.

Până la 30% din club ar putea ajunge la noii investitori

Potrivit presei din Marea Britanie, consorțiul condus de Amit Bhatia urmărește achiziționarea unui pachet de până la 30% din acțiunile clubului. Actualii proprietari, Fenway Sports Group (FSG), au confirmat că au fost abordați de grupul de investitori și au precizat că este vorba despre o posibilă investiție strategică minoritară, similară celei realizate în 2023 de fondul Dynasty Equity.

La acel moment, investiția minoritară a fost estimată între 82 și 164 de milioane de lire sterline.

FSG analizează de mai mulți ani posibilitatea atragerii unor investitori externi. Încă din 2022, grupul american a anunțat că este dispus să ia în calcul atât vânzarea unui pachet minoritar, cât și alte variante de finanțare care să susțină dezvoltarea clubului. Discuțiile actuale vin și într-o perioadă de schimbări în conducerea grupării, după plecarea lui Michael Edwards din funcția de CEO al diviziei de fotbal a FSG.

Jeff Bezos are o avere estimată la peste 220 de miliarde de dolari

Potrivit clasamentului realizat de Forbes, Jeff Bezos ocupă locul patru în topul celor mai bogați oameni ai lumii, cu o avere estimată la 224 de miliarde de dolari. O eventuală investiție în Liverpool ar reprezenta una dintre cele mai importante implicări ale miliardarului american în sportul european.

Liverpool rămâne unul dintre cele mai prestigioase cluburi din lume și cel mai titrat club englez în competițiile europene, cu șase trofee UEFA Champions League în palmares.

Pe plan intern, „Cormoranii” au cucerit 20 de titluri de campioană a Angliei, egalând recordul istoric deținut de Manchester United. Totodată este unul dintre cele mai profitabile cluburi de fotbal din lume, cu venituri totale anul trecut de 836 milioane de euro.