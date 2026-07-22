Publicat la 22.07.2026, 10:24:47

La doar câteva secunde de o medalie de bronz, Tunde Crișan a găsit resursele pentru un ultim sprint și a urcat pe treapta a doua a podiumului la Cupa Europeană de Triatlon pentru juniori de la Izvorani. A fost una dintre cele mai spectaculoase curse ale competiției, încheiată cu un argint obținut după o revenire impresionantă și completată, o zi mai târziu, cu aurul în proba de ștafetă mixtă.

Dincolo de performanțele sportive, tânăra din Cluj-Napoca este pasionată de limba japoneză, citește romane fantasy și își construiește deja planurile pentru studiile universitare peste hotare.

Ultimii metri care au schimbat culoarea medaliei

În ultimele sute de metri ai cursei individuale de la Izvorani, Tunde Crișan era convinsă că va termina pe locul al treilea. Coincidența i se părea chiar simpatică: purta numărul trei de concurs și se pregătea, în gând, să urce pe treapta a treia a podiumului.

Totul s-a schimbat însă într-o clipă.

De pe marginea traseului, tatăl său urmărea atent diferențele dintre sportive și a văzut că mai există o șansă. Strigătul lui a venit exact când era nevoie.

„Acum, adu-te, fugi, prinde-o! Dacă vrei, acum e momentul!”

Tunde a găsit ultimele resurse de energie, a accelerat și a reușit depășirea decisivă.

„Și am venit pe doi”, spune ea zâmbind.

Sportiva recunoaște că tatăl său are un rol esențial în fiecare competiție, fiind omul care îi transmite permanent ecarturile dintre concurente și o motivează în momentele decisive.

Cursa în care a crezut că nu va mai termina

Privind fotografia de la festivitatea de premiere, cu greu ai spune că în timpul cursei Tunde s-a temut că nu va mai ajunge la linia de sosire.

Înotul a decurs conform planului, iar pe bicicletă a recuperat timp important. Problemele au apărut însă la alergare, proba care devenise una dintre cele mai puternice arme ale sale.

Durerea a fost atât de puternică încât, pentru câteva momente, a crezut că aventura se încheie acolo.

„Mi s-a blocat aerul aici, la coaste, și m-a durut foarte tare. Chiar am crezut că acolo mi-e sfârșitul și nu o să termin.”

A continuat însă să alerge, a trecut peste momentele dificile și a găsit forța de a ataca în finalul cursei.

Pentru Tunde, medalia de argint are o încărcătură aparte și pentru că a fost câștigată pe un traseu pe care îl cunoaște încă din copilărie.

„Vin aici de când eram mică, la campionate naționale. Mi-am spus că anul acesta trebuie să iau o medalie aici.”

Medalia câștigată și pentru cei din tribune

Sportivii sunt singuri pe traseu, însă rareori câștigă singuri.

Tunde spune că vocile spectatorilor au ajutat-o enorm, chiar dacă pe mulți dintre cei care o încurajau nu îi cunoștea.

„Când auzi oamenii care te susțin, chiar dacă nu îi cunoști, mi se pare foarte frumos.”

Noua medalie va fi așezată alături de celelalte, pe un suport special ales de sportivă: silueta unui înotător în stil fluture, ale cărui brațe susțin toate trofeele obținute până acum.

Între antrenamente, învață japoneză

Viața lui Tunde nu se rezumă la antrenamente.

Din această primăvară studiază limba japoneză și spune că deja poate purta conversații simple despre vreme, mâncare sau starea de spirit.

Una dintre primele descoperiri lingvistice a făcut-o să zâmbească.

„Lubeniță în japoneză este «suica». Mi s-a părut amuzant că sună puțin ca «țuică».”

Curiozitatea pentru cultura japoneză completează o altă pasiune importantă: literatura fantasy.

Personajele fantastice care o inspiră

Tânăra citește frecvent romane fantastice și spune că unul dintre personajele preferate este Jude, eroina unei serii plasate în lumea magică Elfhame.

O adolescentă obligată să demonstreze permanent că merită să fie acceptată într-o lume ostilă.

Poate tocmai această luptă continuă pentru depășirea limitelor este cea care îi place cel mai mult.

Fără să facă o comparație directă, povestea personajului seamănă, într-un fel, cu propriul parcurs sportiv: obstacole, ambiție și refuzul de a renunța atunci când lucrurile devin dificile.

Visul: o facultate în străinătate

Performanțele sportive reprezintă și o rampă de lansare pentru următorul capitol al vieții.

Tunde își dorește să studieze la o universitate din afara României.

Nu s-a hotărât încă asupra specializării, însă este convinsă că viitorul său academic va începe peste granițe.

„Nu știu încă exact ce vreau să studiez, dar știu sigur că vreau să merg la facultate în străinătate.”

Până atunci, își împarte timpul între antrenamente, școală, cursurile de japoneză și cărțile care o poartă în lumi fantastice.

România, pe podium și în competiția pe echipe

Rezultatele foarte bune ale lui Tunde Crișan au fost completate de succesul României în proba de ștafetă mixtă. Echipa formată din Tunde Crișan, Raluca Vâlcu, Alex Popa și Rareș Laiu a câștigat medalia de aur la Cupa Europeană de la Izvorani.

În concursul individual, Alex Popa s-a clasat pe locul 7, Rareș Laiu pe 17, iar la feminin Raluca Vâlcu și Antonia Vasian au încheiat pe pozițiile 15, respectiv 18.

Pentru Tunde Crișan, competiția de la Izvorani a însemnat mai mult decât două medalii. A fost confirmarea că poate lupta până la ultimul metru, chiar și atunci când corpul îi spune să se oprească. Iar vocea tatălui, care i-a strigat „Fugi, prinde-o!”, va rămâne probabil unul dintre cele mai puternice momente ale unei curse pe care nu o va uita niciodată.