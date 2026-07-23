Publicat la 23.07.2026, 12:15:19

Deși Spania a ridicat trofeul Cupei Mondiale 2026, unul dintre cei mai mari câștigători ai turneului nu a fost un fotbalist aflat pe teren, ci o legendă retrasă din activitate. David Beckham (51 ani) a transformat competiția într-o adevărată mașină de făcut bani, încasând peste 22 de milioane de euro doar din contracte de publicitate.

Fostul căpitan al Angliei a demonstrat încă o dată că valoarea unui brand personal poate depăși performanțele sportive, chiar și la cel mai urmărit eveniment fotbalistic din lume.

11 contracte cu giganți internaționali

Potrivit publicației britanice The Mirror, Beckham a obținut aproximativ 19 milioane de lire sterline, echivalentul a peste 22,2 milioane de euro, în perioada Cupei Mondiale organizate între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. Veniturile provin din colaborările cu nu mai puțin de 11 branduri internaționale, care l-au ales imagine pentru campaniile desfășurate în jurul turneului. Printre companiile care au mizat pe popularitatea fostului fotbalist se numără Adidas, Bank of America, EA Sports, Home Depot, Lay's, Lenovo, McDonald's, Ninja Kitchen, Pepsi, Stella Artois și Verizon.

De ce continuă Beckham să fie atât de valoros pentru marile branduri

Specialiștii în marketing spun că succesul financiar al lui David Beckham nu este întâmplător. La peste două decenii de la retragerea din fotbalul de top, britanicul rămâne una dintre cele mai recognoscibile figuri din sportul mondial. Expertul în branding Nick Ede consideră că notorietatea globală, imaginea atent construită și milioanele de urmăritori din mediul online transformă numele Beckham într-un instrument de promovare extrem de eficient pentru companiile care vor să ajungă rapid la un public uriaș. În timpul Cupei Mondiale, reclamele difuzate în pauzele meciurilor sunt urmărite de sute de milioane de oameni, motiv pentru care brandurile investesc sume impresionante în celebrități capabile să atragă imediat atenția.

Pionierul fotbalului peste ocean, Beckham rămâne un fenomen comercial

Influența lui David Beckham este deosebit de puternică în Statele Unite, una dintre cele trei țări gazdă ale Cupei Mondiale 2026. Fostul mijlocaș a contribuit decisiv la creșterea popularității fotbalului peste Ocean după transferul său la Los Angeles Galaxy, iar în prezent este coproprietar al clubului Inter Miami, echipa la care evoluează Lionel Messi.

Prezența sa la numeroase meciuri ale turneului și implicarea în campaniile publicitare au consolidat și mai mult imaginea sa într-una dintre cele mai importante piețe pentru industria sportului.