Publicat la 24.07.2026, 09:53:12

La doar câteva zile după încheierea Cupei Mondiale din 2026, competiția este umbrită de suspiciuni privind posibile tentative de manipulare a piețelor de pariuri sportive. Consiliul Europei a confirmat că au fost identificate șapte „alerte galbene” pe parcursul turneului, suficiente pentru declanșarea unor verificări, chiar dacă până în prezent nu există dovezi că vreun meci ar fi fost aranjat.

Șapte incidente considerate suficient de neobișnuite pentru a justifica o anchetă

Semnalele provin din raportul Grupului de la Copenhaga, rețeaua internațională care funcționează în cadrul Convenției de la Macolin a Consiliului Europei, tratatul dedicat combaterii manipulării competițiilor sportive.

Sistemul de monitorizare clasifică incidentele în patru niveluri de risc: verde, galben, portocaliu și roșu.

Cele șapte cazuri identificate au primit calificativul „galben”, ceea ce nu înseamnă că meciurile au fost trucate, ci că au fost observate elemente considerate suficient de neobișnuite pentru a necesita investigații suplimentare.

Aceste semnale pot fi generate de:

fluctuații inexplicabile ale cotelor la pariuri;

volume neobișnuit de mari ale mizelor;

informații apărute înaintea unor decizii oficiale;

zvonuri care pot influența piața.

Cartonașul roșu din meciul de deschidere a atras atenția investigatorilor

Printre fazele analizate se află eliminarea căpitanului Africii de Sud, Themba Zwane, în minutul 84 al partidei inaugurale cu Mexic.

Cartonașul roșu a fost inclus în lista incidentelor investigate, fără ca raportul să sugereze existența unei manipulări. Autoritățile încearcă doar să stabilească dacă au existat mișcări suspecte pe piața pariurilor în jurul acelui moment.

Aproape cinci milioane de dolari pariați pe un rezultat considerat improbabil

Unul dintre cele mai neobișnuite cazuri privește platforma de predicții Polymarket.

Potrivit informațiilor publicate de The Athletic și confirmate de Consiliul Europei, aproape 4,8 milioane de dolari în criptomonede au fost pariați pe scenariul în care Spania nu va învinge Capul Verde în faza grupelor.

La momentul plasării mizelor, scenariul era considerat extrem de puțin probabil.

În cele din urmă, partida s-a încheiat surprinzător la egalitate, 0-0, ceea ce a amplificat suspiciunile privind eventuale informații privilegiate sau mișcări speculative.

Golul lui Ferran Torres și intervenția VAR de peste trei minute

O altă situație analizată este golul înscris de Ferran Torres împotriva Arabiei Saudite.

După o verificare VAR care a durat peste trei minute și jumătate, reușita a fost anulată.

Raportul nu sugerează că decizia arbitrilor ar fi fost influențată, însă durata neobișnuită a analizei și reacțiile pieței pariurilor au fost suficiente pentru includerea incidentului în sistemul de avertizare.

Misterul Balogun: piață de pariuri deschisă înaintea deciziei FIFA

Un alt episod care ridică semne de întrebare îl privește pe atacantul american Folarin Balogun.

După eliminarea sa într-un meci cu Bosnia și Herțegovina, platforma Polymarket a deschis o piață de pariuri privind posibilitatea ca suspendarea să-i fie anulată și jucătorul să poată evolua împotriva Belgiei.

Acest lucru s-a întâmplat înainte ca FIFA să comunice oficial decizia disciplinară.

Mai mult, raportul subliniază că niciun alt jucător eliminat în timpul turneului nu a beneficiat de o piață similară de pariuri.

Din acest motiv, Grupul de la Copenhaga a solicitat explicații oficiale din partea FIFA.

FIFA: Nu am descoperit nicio dovadă de aranjare a meciurilor

În propriul raport privind integritatea competiției, FIFA afirmă că nu au fost identificate activități suspecte privind pariurile sportive și nici indicii care să sugereze aranjarea vreunui meci.

Federația internațională insistă că toate cele 104 partide au fost monitorizate permanent prin sistemele sale de supraveghere.

O alertă nu înseamnă automat fraudă

Specialiștii în integritatea pariurilor atrag atenția că existența unor alerte nu reprezintă o dovadă de corupție.

Potrivit expertului Christian Kalb, citat de The Athletic, fluctuațiile neobișnuite ale cotelor pot avea explicații perfect legitime.

Printre acestea se numără strategiile de acoperire a riscurilor („hedging”) utilizate de operatorii de pariuri sau mișcările speculative ale unor investitori importanți pe platformele de predicție.

Ancheta continuă

Autoritățile europene urmează să stabilească dacă cele șapte incidente reprezintă simple anomalii statistice sau dacă ascund tentative reale de manipulare a pieței pariurilor sportive.

Deocamdată, niciun meci de la Cupa Mondială din 2026 nu a fost declarat oficial trucat.

Totuși, numărul alertelor și implicarea platformelor de predicție bazate pe criptomonede readuc în prim-plan vulnerabilitatea fotbalului internațional în fața noilor forme de pariere și a riscurilor pe care acestea le pot genera pentru integritatea competițiilor sportive.