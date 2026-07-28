Publicat la 28.07.2026, 06:15:00

La aproape două săptămâni de la atacul cibernetic care a paralizat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), autoritățile încă nu pot spune când vor redeveni funcționale platformele informatice. Între timp, mii de tranzacții imobiliare sunt blocate, iar Parlamentul încearcă să limiteze efectele prin prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la locuințele noi.

Senatul a adoptat un proiect de lege care prelungește până la 30 septembrie 2026 termenul până la care pot fi finalizate achizițiile de locuințe pentru care au fost încheiate promisiuni de vânzare-cumpărare până la 31 iulie 2025, astfel încât cumpărătorii să nu piardă facilitatea fiscală din cauza blocajului de la Cadastru. Proiectul urmează să primească votul final în Camera Deputaților.

Platformele ANCPI sunt încă indisponibile

Din 14 iulie, toate sistemele informatice administrate de ANCPI, inclusiv aplicația e-Terra, serviciile de carte funciară și adresele de e-mail ale instituției, sunt nefuncționale în urma unui atac cibernetic.

Consecințele sunt majore: extrasele de carte funciară și intabulările, documente obligatorii pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare, nu pot fi eliberate, ceea ce face imposibilă finalizarea tranzacțiilor imobiliare.

Problema este cu atât mai gravă cu cât, de la 1 august, cota standard de TVA pentru locuințele noi urcă de la 9% la 21%, iar fără intervenția legislativă cumpărătorii riscau să suporte costuri suplimentare care pot ajunge la 72.000 de lei pentru o singură locuință.

Parlamentul prelungește termenul și introduce restituirea diferenței de TVA

Proiectul inițiat de senatorul PSD Daniel Zamfir stabilește că termenul-limită pentru finalizarea acestor tranzacții va fi prelungit până la 30 septembrie 2026.

În plus, senatorii au introdus un amendament care permite cumpărătorilor ce vor încheia tranzacțiile între 1 august și data intrării în vigoare a noii legi să solicite restituirea diferenței dintre TVA-ul standard și cota redusă de 9%, cu condiția îndeplinirii criteriilor prevăzute de lege.

Cererile de restituire vor putea fi depuse începând cu 1 octombrie 2026.

Mii de cumpărători, afectați de o problemă a statului

Inițiatorii proiectului arată că blocajul informatic îi afectează pe cumpărătorii care au respectat toate obligațiile legale, au plătit avansuri, au contractat credite bancare și sunt acum în imposibilitatea de a încheia actele de proprietate din motive independente de voința lor.

„Fără o intervenție legislativă urgentă, acești cetățeni ar fi sancționați pentru blocajul infrastructurii informatice a statului”, se arată în expunerea de motive.

Piața imobiliară riscă un nou șoc

Potrivit dezvoltatorilor imobiliari, efectele depășesc problema TVA-ului. Blocarea extraselor de carte funciară și a intabulărilor afectează întregul lanț al tranzacțiilor, de la autorizări până la semnarea contractelor finale.

„Impactul crizei ANCPI depășește deja componenta fiscală. Orice document care depinde de extrase de carte funciară sau de intabulare este blocat, iar întârzierile se propagă către întregul proces de tranzacționare”, explică Oana Popescu, Head of Residential în cadrul Crosspoint Real Estate.

Potrivit acesteia, dacă blocajul se prelungește, există riscul ca unii cumpărători să renunțe la achiziții sau să caute alte oferte, ceea ce ar putea afecta revenirea pieței rezidențiale.

După un început de an dificil, piața imobiliară începuse să își revină, înregistrând trei luni consecutive de creștere a numărului de tranzacții. Atacul cibernetic asupra ANCPI riscă însă să întrerupă această tendință și să provoace noi întârzieri într-un sector care depinde de funcționarea sistemelor de cadastru și carte funciară.