Publicat la 28.07.2026, 02:02:08

Pe 28 iulie 1914, Austro-Ungaria a declarat război Serbiei. În câteva zile, aproape fiecare bursă majoră de pe planetă avea ușile ferecate. Nu a fost o coincidență și nici o reacție exagerată a unor investitori speriați. A fost cea mai rapidă și mai completă blocare a piețelor financiare din istorie — și puțini o mai țin minte astăzi, deși a fost mult mai brutală decât crahul din 1929.

Cum s-a prăbușit sistemul în cinci zile

Bursa din Viena s-a închis prima, chiar înainte de declarația de război. Apoi a urmat efectul de domino: Budapesta, Bruxelles, Berlin, Paris. Pe 31 iulie 1914, Bursa din Londra — inima capitalismului global de atunci — și-a suspendat tranzacțiile pentru prima dată în cei peste 100 de ani de existență. În aceeași zi, New York Stock Exchange a tras oblonul. Investitorii europeni, disperați să facă rost de aur, vindeau masiv acțiuni americane și repatriau capital. Wall Street risca să rămână fără lichiditate și fără metal prețios.

Ce nu înțelegeau mulți la momentul acela era cât de interconectat devenise sistemul financiar sub etalonul-aur. Londra era casa de compensare a lumii, iar lira sterlină era moneda comerțului global. Când Londra a înghețat, s-a înghețat totul. NYSE a rămas închisă până pe 12 decembrie 1914, aproape patru luni și jumătate — cea mai lungă suspendare din istoria ei. Bursa din Londra a redeschis abia în ianuarie 1915.

Momentul în care New York a detronat Londra

Paradoxul crizei din 1914 este că a produs un câștigător clar: Statele Unite. Trezoreria americană, condusă de William McAdoo, a gestionat blocajul cu o abilitate remarcабilă, evitând ieșirea aurului din țară și menținând dolarul stabil. Când războiul a transformat Europa într-un consumator nesătul de mărfuri americane, SUA a trecut din poziția de debitor cronic în cea de creditor al lumii. Dolarul a început ascensiunea care avea să-l facă, peste trei decenii, moneda de rezervă a planetei. Londra a pierdut coroana financiară exact în vara aceea, chiar dacă nimeni nu a anunțat oficial abdicarea.

Ce ne spune 1914 despre riscul pe care îl ignorăm mereu

Lecția reală nu e despre războaie, ci despre iluzia lichidității. În iulie 1914, toată lumea credea că poate ieși din poziții oricând. Apoi, peste noapte, nimeni nu a mai putut vinde nimic, pentru că bursa pur și simplu nu mai exista ca loc de tranzacționare. Riscul de lichiditate e cel mai subestimat risc din piețe, și revine mereu — l-am văzut în 2008, l-am văzut în martie 2020, când și piețele emergente au înghețat pentru câteva zile.

Pentru un investitor de la BVB, unde volumele zilnice sunt oricum modeste, ideea contează dublu. O acțiune lichidă în zilele bune poate deveni imposibil de vândut la preț rezonabil exact atunci când ai nevoie disperată de bani. Nu construi niciodată o strategie pe presupunerea că vei putea ieși mereu la timp. În 1914 au învățat-o pe pielea lor. Merită să n-o reînvățăm.