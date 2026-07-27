Publicat la 28.07.2026, 00:02:06

„Nu gândirea mi-a adus vreodată banii cei mari. Întotdeauna a fost statul pe loc. Ai înțeles? Statul pe loc, cu răbdare!" — Jesse Livermore, în „Reminiscences of a Stock Operator" de Edwin Lefèvre (1923)

Speculatorul care a câștigat și a pierdut trei averi

Livermore nu era un teoretician. Era un băiat de 15 ani care începuse citind cotații pe o tablă într-un birou de brokeraj din Boston și a ajuns să câștige 100 de milioane de dolari în crahul din 1929 — o sumă care astăzi ar depăși un miliard și jumătate. Fraza asta apare într-un moment cheie al cărții, când personajul povestește cum a înțeles, după ani de pierderi, că problema lui nu era că nu ghicea corect direcția pieței. Ghicea des. Problema era că nu avea răbdarea să rămână într-o poziție câștigătoare. Ieșea prea repede, speriat de fiecare oscilație. Ironia amară: Livermore a murit sinucigându-se în 1940, ruinat. Omul care predica răbdarea nu și-a putut aplica propria lecție până la capăt.

Boala care golește conturile la Fondul Proprietatea și la Hidroelectrica

Investitorul român are un reflex pe care Livermore l-ar recunoaște instant: cumpără o acțiune bună, o vede crescând 8%, se panichează că „ar putea scădea" și vinde. Apoi urmărește neputincios cum aceeași acțiune mai face încă 40% în lunile următoare. Se întâmplă mereu la BVB, unde lichiditatea redusă amplifică fiecare mișcare și tentația de a „lua profitul acum" e uriașă. Comisioanele mușcă la fiecare tranzacție, iar impozitul pe câștig se plătește exact atunci când vinzi. Cu cât te miști mai mult, cu atât hrănești mai mult brokerul și fiscul, nu portofoliul.

Dar atenție — Livermore nu spunea „cumpără și uită". Asta e o simplificare periculoasă. El vorbea despre a sta pe loc când teza ta rămâne validă, nu despre a te agăța de o poziție care se prăbușește din motive reale. Cei care au „stat pe loc" cu acțiuni Nokia sau, la noi, cu titluri delistate din indiferență, au aflat diferența pe pielea lor. Răbdarea are sens doar cât timp motivul pentru care ai cumpărat există încă.

Testul celor două întrebări înainte să apeși „vinde"

Data viitoare când degetul îți stă pe butonul de vânzare, oprește-te și răspunde la o singură întrebare: vând pentru că s-a schimbat ceva la companie, sau vând pentru că mi-e frică de o cifră roșie pe ecran? Dacă e a doua variantă, închide aplicația și fă altceva. Notează-ți undeva motivul concret pentru care ai cumpărat fiecare poziție — o propoziție simplă. Cât timp acea propoziție rămâne adevărată, nu ai ce căuta la vânzare. Restul e doar zgomot care te costă bani.