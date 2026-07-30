Publicat la 30.07.2026, 08:45:16

Premierul Ilie Bolojan afirmă că evaluarea pe care agenția de rating Fitch Ratings o va publica vineri privind România depinde nu doar de indicatorii economici, ci și de stabilitatea politică și de credibilitatea măsurilor de reducere a deficitului. Șeful Executivului susține că România și-a respectat angajamentele asumate în 2025, însă acuză PSD că a generat instabilitate într-un moment critic pentru economia țării.

Declarațiile au fost făcute miercuri seară, la Digi24, cu două zile înainte ca Fitch să anunțe noua evaluare a ratingului de credit suveran al României.

Bolojan: România și-a respectat angajamentele

Premierul a explicat că agențiile de rating analizează atât evoluția economiei până la momentul evaluării, cât și perspectivele pentru următorii ani.

„Evaluările țin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, de stabilitatea politică și de perspectiva viitoare. Noi am plecat din 2025 dintr-o situație foarte dificilă și ne-am luat angajamente față de Comisia Europeană și față de creditorii noștri că vom face anumite corecții de deficit, pe care le-am făcut și le-am respectat”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul acuză PSD pentru instabilitatea politică

Șeful Guvernului susține că dificultățile au început în primăvara acestui an, când aprobarea bugetului a fost întârziată.

Potrivit lui Bolojan, scandalurile generate de PSD, urmate de căderea Guvernului, au afectat încrederea investitorilor și au transmis un semnal negativ către piețele financiare.

„Am avut întârzierea aprobării bugetului ca urmare a scandalurilor generate de Partidul Social Democrat. Apoi a urmat căderea Guvernului, o acțiune iresponsabilă, pentru că atunci când demolezi ceva fără să pui nimic în loc, înseamnă că nu te-ai gândit la contextul de crize în care te afli”, a afirmat premierul.

„Nu poți corecta deficite fără costuri”

Ilie Bolojan a respins criticile potrivit cărora reformele fiscale și administrative nu ar trebui să includă reduceri de cheltuieli sau restructurări în sectorul public.

Premierul consideră că dezechilibrele bugetare acumulate în ultimii ani nu pot fi eliminate fără măsuri dificile.

„Nu poți corecta cheltuieli cu 20-30% mai mari decât îți permiți ani la rând fără niciun cost social. Nu există așa ceva”, a spus acesta.

Va retrograda Fitch România?

Întrebat dacă se așteaptă la o retrogradare a ratingului de țară, Bolojan a evitat un răspuns categoric.

El a avertizat însă că instabilitatea politică și mesajele contradictorii privind politica economică pot influența percepția agențiilor de rating asupra perspectivelor României.

„Nu am spus că vom fi retrogradați. Dar orice evaluare, într-un context de instabilitate politică și de declarații potrivit cărora există bani pentru orice și tot ce s-a făcut este greșit, poate crea o perspectivă îngrijorătoare asupra evoluției viitoare”, a afirmat premierul.

Acesta a adăugat că situația actuală nu îi este imputabilă, ci este consecința acțiunilor PSD din ultimele luni.

Verdictul vine vineri

Declarațiile premierului vin după ce ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat la începutul săptămânii că România continuă să fie expusă riscului unei retrogradări, în pofida eforturilor făcute de autorități pentru stabilizarea finanțelor publice.

Specialiștii Ministerului Finanțelor s-au întâlnit săptămâna trecută cu reprezentanții principalelor agenții de rating pentru a prezenta măsurile adoptate în vederea reducerii deficitului bugetar.

Decizia oficială a Fitch Ratings privind ratingul de credit suveran și perspectiva României va fi publicată vineri, 31 iulie 2026, fiind una dintre cele mai importante evaluări pentru costurile de finanțare ale statului și pentru încrederea investitorilor în economia românească.