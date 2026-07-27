Publicat la 27.07.2026, 19:18:15

PSD anunță că va sesiza Curtea de Apel București și Parchetul General împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând Executivul că a adoptat hotărâri de Guvern și politici publice cu impact pe termen lung, deși funcționează doar cu atribuții limitate, după demiterea sa de către Parlament.

Într-un comunicat, social-democrații susțin că un guvern demis poate adopta doar acte de administrare curentă, iar orice măsură cu efecte strategice depășește cadrul constituțional.

„PSD somează Guvernul demis Bolojan să respecte Constituția și inițiază procedurile legale împotriva abuzurilor de ordin legislativ pe care acesta le-a comis”, transmite formațiunea.

PSD contestă strategia privind biodiversitatea

Social-democrații afirmă că Executivul a aprobat Strategia națională pentru conservarea biodiversității și planul de acțiune aferent, documente despre care spun că pot influența proiecte majore de infrastructură și energie.

Potrivit PSD, aceste acte ar putea avea consecințe asupra construcției de autostrăzi, exploatării gazelor din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep și dezvoltării unor noi hidrocentrale.

Formațiunea anunță că a contestat hotărârile adoptate în ședința de Guvern din 23 iulie 2026, precum și alte opt acte normative despre care susține că au fost emise cu depășirea atribuțiilor unui guvern interimar.

Sesizare la Curtea de Apel și Parchetul General

PSD precizează că marți va depune la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a executării hotărârilor deja publicate în Monitorul Oficial și va contesta și celelalte acte imediat după publicarea lor.

Totodată, partidul anunță că va sesiza Parchetul General pentru a analiza eventualele consecințe penale ale adoptării unor acte pe care le consideră neconstituționale.

Somație către Guvern

PSD cere Guvernului Bolojan să oprească publicarea hotărârilor pe care le consideră ilegale sau să le retrimită pe circuitul de avizare și adoptare.

„România are nevoie de un Guvern care respectă Constituția, nu de unul care o reinterpretează în favoarea sa”, se arată în comunicatul social-democraților.

Conflictul deschide un nou front politic și juridic între PSD și Executiv, într-un moment în care Parlamentul se află în sesiune extraordinară pentru adoptarea unor proiecte considerate esențiale pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR.