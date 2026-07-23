Publicat la 23.07.2026, 20:40:03

România nu riscă să rămână fără carburanți în perioada imediat următoare, în ciuda suspendării exporturilor de petrol din Kazahstan prin terminalul rusesc Novorossiisk, însă autoritățile admit că situația rămâne fragilă, iar rafinăria Petromidia ar putea reduce producția în luna august dacă blocajul se prelungește.

Asigurările au fost făcute joi de premierul interimar Ilie Bolojan, după o reuniune de urgență organizată la Ministerul Energiei cu principalii operatori din sectorul petrolier.

România are stocuri pentru următoarele două săptămâni

Potrivit premierului, analiza realizată împreună cu companiile din domeniu arată că, în prezent, nu există riscuri imediate privind aprovizionarea cu petrol.

„Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare”, a declarat Ilie Bolojan.

Declarația vine după ce Kazahstanul a suspendat transporturile prin sistemul Caspian Pipeline Consortium (CPC), principala rută prin care petrolul kazah ajunge la terminalul Novorossiisk, în urma atacurilor cu drone asupra petrolierelor din Marea Neagră.

Petromidia caută soluții alternative

Cele mai mari emoții sunt legate de Rompetrol, companie care folosește în principal țiței din Kazahstan pentru alimentarea rafinăriei Petromidia.

Potrivit premierului, compania încearcă deja să găsească rute alternative de aprovizionare.

„Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta petrolul, astfel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august”, a explicat Bolojan.

Dacă însă exporturile din Kazahstan nu vor fi reluate în perioada următoare, efectele vor începe să se vadă.

„În caz contrar, compania estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafinăria Petromidia”, a precizat premierul.

Probleme și pe calea ferată

Pe lângă dificultățile generate de blocajul petrolului kazah, autoritățile trebuie să gestioneze și o problemă internă de logistică.

Lucrările de infrastructură desfășurate pe tronsonul Constanța – Fetești afectează transportul carburanților din depozitele Oil Terminal către vestul țării.

În sezonul estival, când traficul feroviar către litoral este foarte intens, trenurile-cisternă întâmpină dificultăți în respectarea programului.

Pentru evitarea unor sincope în alimentarea depozitelor din vestul României, Ministerul Transporturilor și CFR au decis ca transporturile de combustibil să circule cu prioritate pe timpul nopții.

Potrivit premierului, această măsură ar trebui să elimine riscul unor probleme de aprovizionare în perioada următoare.

Nu se pune problema utilizării rezervelor strategice

Întrebat dacă România ar putea ajunge în situația de a utiliza rezervele strategice de combustibil, Ilie Bolojan a respins acest scenariu.

„Nu vom ajunge în această situație și știrile alarmiste cred că nu sunt de bun augur”, a afirmat șeful Executivului.

El a subliniat că România beneficiază de surse diversificate de aprovizionare și că piața internă a demonstrat până acum că poate absorbi astfel de șocuri.

Totul depinde de evoluția războiului

Premierul a avertizat însă că evoluțiile geopolitice rămân imposibil de anticipat.

Conflictul dintre Rusia și Ucraina, atacurile asupra infrastructurii energetice din Marea Neagră sau eventuale tensiuni în Strâmtoarea Ormuz pot influența atât disponibilitatea petrolului, cât și prețurile internaționale.

„Nu poți să știi ce se întâmplă în Marea Neagră, ce se întâmplă în războiul dintre Rusia și Ucraina sau în Strâmtoarea Ormuz. Cu cât aceste conflicte nu se extind asupra infrastructurii energetice, cu atât riscurile pentru aprovizionare sunt mai reduse”, a explicat Bolojan.

România depinde în mare măsură de petrolul kazah

Suspendarea exporturilor prin sistemul CPC reprezintă un motiv de îngrijorare deoarece România importă aproximativ 70% din necesarul de țiței, iar peste 80% din petrolul importat provine din Kazahstan.

Acest țiței alimentează în principal rafinăriile Petromidia și Petrobrazi, fiind transportat prin terminalul rusesc Novorossiisk înainte de a ajunge în porturile românești de la Marea Neagră.

Deocamdată, autoritățile dau asigurări că nu există riscul unei crize de carburanți, însă admit că evoluția situației depinde în mare măsură de durata blocajului exporturilor kazahe și de evoluția conflictului din regiunea Mării Negre.