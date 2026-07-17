Publicat la 17.07.2026, 08:00:00

Guvernul a aprobat, joi, hotărârea prin care candidatura țării pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 este declarată de interes public și de importanță națională.

Dacă UEFA va acorda organizarea competiției Capitalei, Arena Națională va găzdui pentru a doua oară finala celei de-a doua competiții intercluburi din Europa, după succesul ediției din 2012.

Executivul consideră că organizarea unei noi finale europene ar consolida imaginea României pe plan internațional și ar aduce beneficii economice importante, atât pentru București, cât și pentru întreaga industrie a turismului și serviciilor. Totodată, România ar deveni prima țară din regiune care organizează de două ori finala unei competiții europene intercluburi, o performanță care ar confirma experiența acumulată în ultimii ani în organizarea marilor evenimente sportive.

Coordonarea candidaturii și, eventual, a organizării finalei va fi asigurată de un comitet interministerial înființat prin decizie a prim-ministrului, responsabil de toate etapele necesare până la desemnarea gazdei de către UEFA.

România mizează pe experiența ultimilor ani

Autoritățile susțin că dosarul de candidatură este sprijinit de experiența acumulată în organizarea unor competiții importante. Printre acestea se numără finala UEFA Europa League din 2012, găzduită pe Arena Națională, dar și cele patru partide de la UEFA EURO 2020, disputate la București în vara anului 2021, după amânarea turneului din cauza pandemiei. De asemenea, România a organizat în ultimii ani Campionatele Europene Under-21 și Under-19.

Potrivit Guvernului, toate aceste competiții demonstrează că infrastructura și capacitatea organizatorică a Capitalei sunt la nivelul cerințelor impuse de UEFA.

Decizia finală aparține UEFA

Federația Română de Fotbal ar fi transmis deja către UEFA dosarul de candidatură, însoțit de toate garanțiile și documentele solicitate din partea autorităților române. Comitetul Executiv al UEFA va analiza candidaturile și va desemna orașul-gazdă pe baza unor criterii care includ infrastructura sportivă, capacitatea de organizare, logistica și angajamentele asumate de statul candidat.

Amintirea unei finale memorabile, UEFA Europa League din 2012 -



Bucureștiul a mai fost gazda finalei UEFA Europa League pe 9 mai 2012, când Arena Națională a fost scena duelului integral spaniol dintre Atlético Madrid și Athletic Bilbao.

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