Publicat la 17.07.2026, 09:13:21

Ei sunt politicienii cu cele mai mari locuințe din România. Reședințe cât un minihotel ori case de vacanță, declarațiile de avere ale unor lideri politici dezvăluie proprietăți impresionante. Iată clasamentul celor mai mari locuințe principale declarate.

Deși valoarea unei proprietăți depinde de amplasare și de finisaje, suprafața locuinței rămâne unul dintre cele mai spectaculoase criterii de comparație. Unele dintre vilele declarate de politicieni depășesc cu mult dimensiunile unei locuințe obișnuite și se apropie de cele ale unor pensiuni sau boutique-hoteluri.



Alfred Simonis (PSD) – domeniu cu o reședință de peste 700 mp

Președintele Consiliului Județean Timiș și unul dintre liderii PSD, Alfred Simonis și fratele său, intră, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, printre politicienii asociați cu unele dintre cele mai ample proprietăți rezidențiale din România.

Imagini devenite virale în ultimele luni au readus în atenția publică domeniul construit în comuna Moșnița Nouă, județul Timiș, localitate în care primar este fratele său, Gerald Simonis. Potrivit informațiilor publicate în presă, proprietatea include o reședință cu o suprafață de peste 700 de metri pătrați, un garaj de 164 de metri pătrați și o piscină de 47 de metri pătrați.



Sorin Grindeanu (PSD) a pierdut la sprânceană n fruntea topului– vilă nouă de 691 mp

Liderul PSD ocupă primul loc în acest clasament. După ce și-a vândut vila din Giroc pentru aproximativ 450.000 de euro, Sorin Grindeanu construiește o nouă reședință în Dumbrăvița, una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale de lângă Timișoara. Noua locuință va avea 691 de metri pătrați și este amplasată pe un teren de 1.420 de metri pătrați, fiind una dintre cele mai mari case declarate de un politician român aflat în funcție.

Adrian Veștea (PNL) – vile de 570 mp. Per total proprietățile rezidențiale însumează peste 890 de metri pătrați construiți

Fostul desemnat de președinte pentru funcția de prim-ministru, actual lider liberal din Brașov deține o casă impresionantă în Râșnov, cu o suprafață de ….570 de metri pătrați. Lista sa nu se oprește aici. Familia Veștea mai deține o casă de vacanță de 279 mp, construită în 2024, și un apartament în Brașov. În total, proprietățile rezidențiale însumează peste 890 de metri pătrați construiți. La acestea se adaugă aproape 6,8 hectare de terenuri, majoritatea în județul Brașov.

Lucian Bode (PNL) – casă de 335 mp

Fostul ministru al Afacerilor Interne figurează în declarația de avere cu o locuință de 335 de metri pătrați în municipiul Zalău. Este cea mai importantă proprietate imobiliară declarată de Lucian Bode și îl plasează printre politicienii cu cele mai generoase locuințe din România dacă mai adăugăm și vila pe care o ridică la Sinaia.

Alexandru Rafila (PSD) – casă de 330 mp

Medicul și politicianul Alexandru Rafila deține o casă de 330 de metri pătrați în Râșnov, achiziționată înainte de intrarea în politică. Pe lângă aceasta, ministrul mai are un apartament de 170 mp în București și unul de 140 mp în Voluntari, rezultând un patrimoniu rezidențial de peste 640 de metri pătrați.

Claudiu Manda (PSD) – vilă de 320 mp

Europarlamentarul Claudiu Manda locuiește într-o vilă de 320 de metri pătrați în Craiova. În declarația de avere mai apar un apartament de 76 mp la Bruxelles, cumpărat cu aproximativ 250.000 de euro, alte două apartamente în Craiova și Popești-Leordeni, precum și o casă de vacanță.

Marcel Ciolacu (PSD) – casă de 281 mp

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat o casă construită în 2005 în municipiul Buzău, cu o suprafață de 281 de metri pătrați care, cel mai probabil a rămas băiatului său. Comparativ cu alți lideri politici, locuința este mai modestă ca dimensiuni, însă rămâne una dintre cele mai mari case declarate de un fost prim-ministru.

Dacă e să-l considerăm politician, și dimensiunile reședințelor deținute de Gigi Becali se numără printre cei cu cele mai mari multe și locuințe din clasament. Sediul său , cunoscut drept palatul de pe Aleea Alexandru din București, este una dintre cele mai mari și mai luxoase locuințe asociate unui politician român.

Dacă îl considerăm și politician, Gigi Becali se numără printre deținătorii celor mai mari reședințe din rândul clasei politice din România. Locuința sa, cunoscută drept Palatul de pe Aleea Alexandru din București, este una dintre cele mai mari și mai luxoase proprietăți asociate unui politician român.

Potrivit declarațiilor de avere depuse în perioada în care era europarlamentar, palatul din București are o suprafață de aproximativ 3.300 de metri pătrați.