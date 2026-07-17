Publicat la 17.07.2026, 00:00:44

„Nu gândirea mea a făcut vreodată banii mari pentru mine. Întotdeauna a fost răbdarea mea de a sta pe loc.” — Jesse Livermore, atribuit personajului Larry Livingston în Reminiscences of a Stock Operator (Edwin Lefèvre, 1923)

Speculatorul care a câștigat și a pierdut trei averi

Livermore nu era un teoretician. Era un om care a scurtcircuitat piața de câteva ori și a rămas fără nimic de tot atâtea ori. A prezis crahul din 1907 și l-a mirosit și pe cel din 1929, unde a ieșit cu peste 100 de milioane de dolari — o sumă absurdă pentru acei ani. Fraza asta apare în cartea care i-a împrumutat viața unui personaj de ficțiune, și e mai degrabă o confesiune decât o lecție. Livermore recunoștea că partea grea nu era să găsească trendul corect. Partea grea era să nu se atingă de poziție cât timp trendul lucra în favoarea lui.

De ce mâna care nu tremură bate mintea care calculează

Aici e miezul. Cei mai mulți investitori pierd bani nu pentru că greșesc direcția, ci pentru că nu suportă să stea. Cumperi o acțiune bună, urcă 8%, te sperii de o corecție și vinzi. Peste un an s-a dublat, iar tu ai prins firimiturile. Psihologia asta e universală, dar la noi are un accent aparte: investitorul român a fost crescut cu ideea că bursa e un cazinou și că profitul rapid e singurul real.

Uită-te la Hidroelectrica sau la Romgaz în ultimii ani pe BVB. Cine a cumpărat și a stat, încasând dividende consistente, a bătut fără efort pe cel care a intrat și ieșit de zece ori încercând să prindă fiecare oscilație. Există și reversul, ca să nu idealizăm: Livermore a stat pe poziții și când nu trebuia, iar în 1934 a dat faliment. „Statul pe loc” funcționează doar când teza inițială rămâne validă, nu ca scuză pentru încăpățânare.

Testul plictiselii

Data viitoare când mâna te mănâncă să vinzi ceva ce urcă frumos, întreabă-te un singur lucru: s-a schimbat motivul pentru care ai cumpărat? Dacă compania e la fel de solidă, dacă dividendul curge, dacă teza ta e intactă — atunci impulsul de a vinde vine din nervi, nu din analiză. Notează-ți în telefon prețul și data la care ai cumpărat și, lângă, o propoziție: „De ce dețin asta.” Recitește-o înainte de orice ordin de vânzare. Dacă propoziția mai e adevărată, stai. Cele mai mari câștiguri ale tale vor veni din zilele în care nu ai făcut absolut nimic.