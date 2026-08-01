Publicat la 01.08.2026, 09:24:56

Prețurile carburanților continuă să urce într-un ritm accelerat. Începând de sâmbătă, 1 august, OMV Petrom a majorat prețurile la pompă, iar motorina standard a depășit pentru prima dată pragul de 10,5 lei/litru și în rețeaua liderului pieței. Scumpirea vine după o serie de creșteri consecutive generate de tensiunile de pe piața petrolului și de efectele conflictelor din Orientul Mijlociu, într-un context în care cererea de combustibili rămâne surprinzător de puternică.

Motorina a ajuns la 10,57 lei/litru în stațiile Petrom

Potrivit datelor din piață, OMV Petrom a majorat de la primele ore ale zilei de sâmbătă:

motorina standard cu 15 bani/litru ;

benzina standard cu 5 bani/litru.

În urma acestor modificări, prețurile au ajuns la:

10,57 lei/litru pentru motorina standard în stațiile Petrom;

10,63 lei/litru pentru motorina premium în stațiile OMV;

9,41 lei/litru pentru benzina standard în rețeaua Petrom;

9,47 lei/litru pentru benzina comercializată în stațiile OMV.

Cea mai scumpă motorină din România rămâne însă cea comercializată în stațiile Lukoil, unde litrul a urcat la 10,68 lei, un nou maxim istoric.

Urmează scumpiri și în restul pieței

De regulă, modificările operate de liderul pieței sunt urmate rapid și de ceilalți mari distribuitori.

Chiar dacă este weekend, este de așteptat ca și celelalte companii petroliere să ajusteze prețurile pentru a reflecta evoluțiile de pe piața internațională și costurile de aprovizionare.

OMV Petrom spune că are suficiente stocuri

Reprezentanții OMV Petrom au transmis vineri că societatea dispune de cantitățile necesare de țiței pentru procesare atât pentru luna august, cât și, în mare măsură, pentru luna septembrie.

Compania susține că are asigurate și volumele de produse finite necesare pentru acoperirea cererii estimate în perioada următoare.

Totuși, oficialii companiei atrag atenția că evoluția consumului poate fi influențată de măsurile adoptate de autorități, inclusiv de noile acte normative aprobate recent de Parlament.

Cererea de carburanți continuă să crească, în ciuda prețurilor record

Unul dintre cele mai surprinzătoare fenomene observate pe piață este faptul că românii nu și-au redus consumul de combustibili, deși prețurile au atins niveluri fără precedent.

De la începutul lunii martie, când conflictul din Orientul Mijlociu a început să influențeze puternic piața petrolului:

prețul motorinei a crescut cu aproximativ 26% ;

benzina s-a scumpit cu aproximativ 17% în stațiile Petrom.

În ciuda acestor majorări, cererea națională de carburanți a continuat să urce.

Estimările OMV Petrom indică:

o creștere de 3% a consumului cu amănuntul în trimestrul al doilea;

un avans de 2% în primul semestru al anului.

Aceste evoluții arată că cererea pentru carburanți rămâne relativ rigidă. Atât populația, cât și companiile continuă să consume volume apropiate de cele din perioadele cu prețuri mai reduse, în condițiile în care transportul rutier și mobilitatea zilnică depind în mare măsură de utilizarea autoturismelor și a vehiculelor comerciale.

OMV Petrom a câștigat cotă de piață

Liderul pieței a înregistrat însă rezultate chiar mai bune decât evoluția generală a consumului.

Compania a raportat:

o creștere de 6% a vânzărilor cu amănuntul în trimestrul al doilea;

un avans de 5% în primele șase luni ale anului.

Potrivit OMV Petrom, această evoluție a fost favorizată de distorsiunile create de intervențiile statului pe piața carburanților.

Efectele plafonării marjelor

Compania face referire la prevederile OUG nr. 19/2026, prin care Guvernul a plafonat temporar, în trimestrul al doilea, marjele de profit pentru benzină și motorină la nivelul mediu din 2025.

În practică, această măsură a făcut ca stațiile Petrom să afișeze, în multe zone, cele mai mici prețuri din piață.

Diferențele față de concurență au determinat mulți șoferi să își schimbe locul de alimentare, ceea ce a contribuit la creșterea volumelor comercializate de companie.

Compania estimează vânzări mai mari în 2026

În pofida nivelului ridicat al prețurilor, OMV Petrom și-a revizuit în sus estimările privind vânzările pentru întregul an.

Compania anticipează că în 2026 va comercializa volume totale de produse rafinate peste cele din 2025, când a vândut aproximativ 5,5 milioane de tone, inclusiv peste nivelul de 3,2 milioane de tone înregistrat pe segmentul vânzărilor cu amănuntul.

Revizuirea prognozei sugerează că operatorul nu se așteaptă la o reducere semnificativă a consumului, chiar dacă prețurile carburanților au ajuns la cele mai ridicate niveluri din istoria pieței românești.

Presiunile rămân ridicate

Evoluția din ultimele luni arată că piața carburanților rămâne puternic influențată de tensiunile geopolitice și de volatilitatea cotațiilor internaționale ale petrolului.

În același timp, autoritățile încearcă să limiteze impactul asupra economiei și populației prin măsuri de reglementare, însă operatorii avertizează că intervențiile administrative pot modifica comportamentul pieței și redistribui volumele de vânzări între companii.

În lipsa unei relaxări a prețurilor internaționale ale țițeiului și produselor petroliere, șoferii români ar putea continua să se confrunte cu niveluri record la pompă în perioada următoare.