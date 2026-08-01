Publicat la 01.08.2026, 06:10:00

Piețele agroalimentare continuă să rămână prima alegere pentru bucureștenii care caută produse proaspete, direct de la producători, dar și prețuri mai avantajoase decât în marile lanțuri de magazine. De la legume și fructe de sezon, brânzeturi, carne sau produse tradiționale, oferta este variată, iar diferențele dintre piețe țin atât de amplasare, mărimea pieței implicit numărul comercianților.

Dacă unele piețe sunt apreciate pentru modernizare și confort, altele și-au câștigat reputația datorită prețurilor mici și varietății produselor.

”Universul Piața Obor”, etalonul cumpărăturilor la preț bun

Pentru mulți bucureșteni, Piața Obor rămâne cea mai bună alegere atunci când vine vorba despre raportul dintre preț și diversitate. Una dintre cele mai mari piețe agroalimentare din Capitală reunește sute de comercianți și producători, iar concurența ridicată contribuie la menținerea unor prețuri competitive. La care se adaugă și istorica Hală Obor, care mărește oferta produselor prin pescărie, carmangerie ori brutării, mai nou polul magazinelor asiatice dedicate strict străinilor ce lucrează în Capitală. Oferta istoricei piețe include produse aduse din toate zonele țării. În weekend, când numărul producătorilor crește, cumpărătorii au și mai multe opțiuni. Un alt avantaj îl reprezintă zona central, cu acces facil prin metrou, tramvai, autobuz inclusive curse interorășenești.

Piața Rahova, printre cele mai ieftine din Capitală

Piața Rahova este considerată de mulți cumpărători una dintre cele mai accesibile din București. Situată în Sectorul 5, aceasta atrage clienți din mai multe cartiere datorită prețurilor avantajoase și ofertei bogate. Legătura rapidă cu centrul orașului prin linia de tramvai 32 face ca piața să fie ușor de ajuns, iar numărul mare de comercianți contribuie la menținerea unor tarife atractive pentru produsele de sezon.

Piața Sudului, etalon de diversitate

Modernizată în ultimii ani, Piața Sudului oferă condiții moderne de cumpărături și o gamă variată de produse. Aici pot fi găsite legume, fructe, produse pescărești, lactate și preparate tradiționale, iar amplasarea lângă stația de metrou Piața Sudului o transformă într-un punct de atracție pentru locuitorii din sudul Capitalei.

Piața Moghioroș, una dintre cele mai moderne

În vestul Bucureștiului, Piața Drumul Taberei (Moghioroș) este apreciată pentru condițiile moderne și pentru echilibrul dintre calitatea produselor și nivelul prețurilor. Spațiile renovate, accesul direct la metrou și apropierea de Parcul Drumul Taberei au transformat piața într-una dintre cele mai frecventate din Sectorul 6.

Piața Crângași, cumpărături rapide la prețuri accesibile

Piața Crângași este preferată de locuitorii din vestul Capitalei datorită accesului facil și prețurilor considerate rezonabile. Deși este mai compactă decât alte piețe importante, aceasta oferă o gamă variată de produse proaspete și este apreciată pentru raportul bun dintre calitate și preț. Linia tramvaiului 41 mărește accesibilitatea complexului.

Piața Matache păstrează farmecul piețelor tradiționale

Chiar dacă este mai mică, Piața Matache continuă să atragă cumpărători datorită produselor proaspete și comercianților permanenți. Amplasarea aproape de centrul orașului și atmosfera specifică piețelor de cartier o transformă într-o alternativă apreciată de locuitorii din sectorul 1

Piețele de cartier pot ascunde cele mai bune oferte

Dincolo de marile piețe agroalimentare, numeroși bucureșteni spun că cele mai bune prețuri pot fi găsite în piețele de cartier, în special în plin sezon agricol.

Piața 16 Februarie se întinde pe o suprafață de circa 1.500 mp, aceasta se află în prezent în proces de modernizare și eliberare de construcții ilegale de către Primăria Sectorului 1, după o perioadă de peste 25 de ani în care a fost administrată de firme private.

Printre cele mai apreciate se numără: