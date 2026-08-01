Publicat la 01.08.2026, 01:02:17

La ora 18:14 UTC, pe 1 august 2017, minerii au procesat blocul 478558 și rețeaua Bitcoin s-a rupt oficial în două. A apărut Bitcoin Cash (BCH), o versiune rivală care creștea dimensiunea blocului de la 1 MB la 8 MB. Oricine deținea un Bitcoin primea automat, gratuit, și o unitate din noua monedă. Bitcoin se tranzacționa în jur de 2.700 de dolari în acea zi, iar noul BCH a pornit undeva pe la 300-400 de dolari. Nu a fost un accident tehnic. A fost un divorț.

Un război civil despre mărimea unui bloc

Conflictul mocnea de ani buni. Rețeaua Bitcoin devenise congestionată, comisioanele urcaseră la câțiva dolari per tranzacție, iar confirmările durau uneori ore întregi. O tabără voia blocuri mai mari, ca să încapă mai multe tranzacții și moneda să funcționeze ca numerar digital. Cealaltă tabără, dominantă printre dezvoltatorii de bază, refuza compromisul și miza pe soluții construite deasupra rețelei, precum Lightning Network. Pe fundal, Bitcoin trecuse de la sub 1.000 de dolari la începutul lui 2017 spre pragul de 3.000, iar mania specularea era în plină expansiune.

Investitorii de atunci nu aveau nicio idee cum se va comporta o monedă „duplicată". Multe platforme de tranzacționare nu știau dacă vor lista deloc BCH. Coinbase a ezitat săptămâni întregi înainte să acorde utilizatorilor accesul la monedele lor. Era teritoriu absolut necunoscut: pentru prima dată, o criptomonedă majoră se clona pe sine, iar piața trebuia să decidă, în timp real, care variantă era „adevăratul" Bitcoin.

Cine a câștigat, de fapt, divorțul

Piața a dat verdictul destul de repede. Bitcoin original și-a păstrat numele, lichiditatea și statutul de referință, urcând spectaculos până aproape de 20.000 de dolari în decembrie 2017. Bitcoin Cash a mai avut o zvâcnire, atingând peste 4.000 de dolari la sfârșitul acelui an, dar apoi s-a stins treptat în irelevanță relativă. Ironia supremă a venit în noiembrie 2018, când însuși Bitcoin Cash s-a spart la rândul lui, dând naștere lui Bitcoin SV. Un fork din alt fork. Fragmentarea deschisese ușa unei serii întregi de clone, iar lecția pieței a fost brutală: brandul și efectul de rețea contează mai mult decât specificațiile tehnice.

Ce rămâne valabil pentru cine cumpără azi crypto

Momentul din 2017 arată că într-un activ fără autoritate centrală, consensul comunității este totul. O idee tehnică superioară nu valorează nimic dacă piața nu o adoptă. Am văzut asta și la valul de tokenuri de pe la noi, unde românii au cumpărat pe val de entuziasm proiecte care astăzi nu mai există. La BVB avem instrumente reglementate, cu emitenți care răspund în fața ASF; în crypto, garanția o dă doar mulțimea care crede în proiect. Diferența e uriașă și prea des ignorată. Dacă vă gândiți să intrați pe zona asta, întrebarea corectă nu este „cât poate crește", ci „cine ține rețeaua în viață peste cinci ani". În 2017 răspunsul a fost clar. Cei care au pariat pe copie, nu pe original, au învățat pe pielea lor cât costă o lecție de teoria rețelelor.