Publicat la 01.08.2026, 00:01:19

„Există o diferență uriașă între probabilitate și rezultat. Lucrurile probabile nu se întâmplă — iar lucrurile improbabile se întâmplă — tot timpul." — Howard Marks, „The Most Important Thing" (2011)

Omul care scrie scrisori pe care Buffett le citește primul

Howard Marks conduce Oaktree Capital, un fond specializat în datorii cu probleme și active pe care restul pieței le evită. De zeci de ani scrie niște memo-uri către clienți care au devenit lectură obligatorie pe Wall Street — Warren Buffett a spus public că, atunci când vede un e-mail de la Marks în inbox, îl deschide înainte de orice altceva. Fraza asta apare în cartea lui din 2011, într-un capitol despre riscuri, scris la scurt timp după criza din 2008. Marks tocmai trecuse printr-una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale, cumpărând agresiv datorii falimentare când toată lumea fugea. Și, cu o onestitate rară, recunoștea că o parte din acel succes ținea de noroc, nu doar de geniu.

Când un profit te învață exact lecția greșită

Miezul ideii e incomod. Un rezultat bun nu dovedește că decizia a fost inteligentă, iar o pierdere nu înseamnă automat că ai greșit. Piața amestecă permanent priceperea cu hazardul, și cei mai mulți investitori nu fac niciodată distincția. La BVB am văzut asta în valuri. Oameni care au cumpărat o acțiune pe un impuls, au prins un raliu de 40% și de atunci se cred analiști. Probabilitatea juca împotriva lor, dar rezultatul a fost în favoarea lor — și au tras concluzia periculoasă că metoda funcționează.

Contraexemplul e la fel de instructiv. Cineva care a diversificat corect, a evitat o companie cu datorii sufocante și totuși a rămas în urma unui prieten care a mizat totul pe o singură speculație care a explodat. Pe termen scurt, prietenul arată mai deștept. Pe zece ani, matematica se răzbună aproape întotdeauna. Marks numește asta „a confunda un singur zar norocos cu o strategie".

Ține un jurnal al deciziilor, nu al câștigurilor

Fă un lucru concret săptămâna asta: notează, înainte să apeși pe cumpărare, de ce faci tranzacția și ce te-ar face să recunoști că te-ai înșelat. Nu prețul de ieșire — raționamentul. Peste șase luni recitește. Vei descoperi că unele câștiguri au venit din motive complet greșite, iar unele pierderi au fost decizii perfect rezonabile care pur și simplu nu au ieșit. Asta e singura metodă prin care înveți efectiv ceva din piață, în loc să te lași mințit de scorul final. Norocul nu se poate cultiva. Procesul, da.