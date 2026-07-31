Publicat la 31.07.2026, 21:06:25

România încearcă să evite un scenariu fără precedent pentru sistemul energetic național, în care ambele reactoare ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă ar fi obligate să se oprească din cauza nivelului critic al Dunării. După instituirea stării de alertă energetică la nivel național, autoritățile au mobilizat și Forțele Navale Române, care desfășoară o misiune specială de cercetare hidrografică pe fluviu pentru identificarea unei soluții tehnice de urgență.

Forțele Navale au intrat în acțiune

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că specialiștii Direcției Hidrografice Maritime din cadrul Forțelor Navale Române desfășoară măsurători hidrografice și batimetrice în sectorul Dunării situat între kilometrii fluviali 345 și 346, în zona în care Brațul Bala se intersectează cu Dunărea Veche.

Misiunea urmărește colectarea datelor tehnice necesare pentru realizarea unui prag submers care să modifice distribuția apei și să direcționeze un volum mai mare de apă către Dunărea Veche, de unde este alimentată centrala nucleară.

Soluția: un prag submers care să redistribuie debitul

Scăderea dramatică a debitului Dunării a redus nivelul apei în zona prizei de alimentare a centralei nucleare.

Pentru ca reactorul rămas în funcțiune să poată continua să producă energie în condiții de siguranță, autoritățile analizează construirea unui prag submers în zona Brațului Bala.

O astfel de lucrare hidrotehnică ar modifica circulația apei și ar redirecționa o parte din debit către Dunărea Veche, crescând nivelul apei necesar sistemului de răcire al centralei.

Înainte de începerea oricărei intervenții sunt însă necesare măsurători precise privind:

configurația albiei;

adâncimea fluviului;

viteza curenților;

parametrii hidrologici și batimetrici ai zonei.

Aceste date sunt furnizate acum de specialiștii militari ai Forțelor Navale.

Specialiștii cartografiază fundul Dunării

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, Direcția Hidrografică Maritimă utilizează echipamente specializate pentru efectuarea măsurătorilor hidrografice și batimetrice.

Aceste operațiuni permit realizarea unei hărți detaliate a fundului fluviului și oferă informațiile necesare proiectării soluției tehnice.

Datele vor fi transmise instituțiilor responsabile pentru ca lucrările să poată fi executate în regim de urgență.

„Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților și instituțiilor cu responsabilități în gestionarea situației, pentru adoptarea și implementarea soluțiilor tehnice necesare”, a transmis MApN.

Miza este uriașă: ultimul reactor funcțional

Intervenția vine într-un moment critic pentru Sistemul Energetic Național.

Unitatea 1 de la Cernavodă este deja oprită din cauza nivelului insuficient al Dunării, iar autoritățile avertizează că și reactorul al doilea riscă să fie retras din exploatare dacă debitul continuă să scadă.

Oprirea completă a centralei ar însemna pierderea a aproximativ 1.300 MW de producție constantă de energie electrică, echivalentul a aproape 20% din producția națională.

Energia nucleară este esențială mai ales în orele de seară, când consumul este ridicat, iar producția fotovoltaică dispare.

Guvernul a instituit stare de alertă energetică

În aceeași zi, Guvernul a declarat stare de alertă energetică pentru întreaga lună august.

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat că debitul Dunării a scăzut la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă, față de peste 4.000 de metri cubi în mod obișnuit pentru această perioadă.

În paralel, seceta afectează și producția hidroenergetică, în timp ce România este obligată să importe volume importante de energie în orele de consum maxim.

Executivul a început inclusiv discuții cu Ucraina pentru un sprijin temporar prin furnizarea de energie produsă de centralele nucleare ucrainene.

Un efort comun pentru protejarea infrastructurii critice

Ministerul Apărării subliniază că participarea Forțelor Navale face parte dintr-un efort interinstituțional destinat protejării uneia dintre cele mai importante infrastructuri energetice ale României.

Deși militarii nu execută lucrările hidrotehnice propriu-zise, rolul lor este esențial în etapa de pregătire, deoarece furnizează informațiile tehnice fără de care proiectarea și construirea pragului submers nu ar putea începe.

În funcție de rezultatele măsurătorilor și de evoluția nivelului Dunării în următoarele zile, autoritățile vor decide dacă soluția hidrotehnică poate fi implementată suficient de rapid pentru a menține în funcțiune reactorul rămas activ la Cernavodă și pentru a evita o agravare a crizei energetice din această vară.