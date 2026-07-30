Publicat la 30.07.2026, 20:44:00

România are hoteluri și resorturi uriașe, cu sute de camere și apartamente, iar unele dintre cele mai mari complexe turistice pot găzdui simultan peste 1.000 de persoane. Money.ro a realizat un grupaj al celor mai impresionante unități de cazare din România, de la marile complexe de pe litoral, construite în perioada comunistă și modernizate prin investiții de zeci de milioane de euro, până la hotelurile de lux din centrul Bucureștiului, adevărați giganți ai industriei ospitalității.

În ultimele decenii, industria hotelieră din România s-a schimbat spectaculos. Marile hoteluri construite înainte de 1989 au fost renovate, modernizate sau transformate, în timp ce pe litoral au apărut resorturi de mari dimensiuni, cu piscine, restaurante, plaje private și sute de camere, studiouri și apartamente. Compararea lor nu este însă simplă. Unele proprietăți funcționează într-o singură clădire, altele reunesc două sau trei hoteluri, iar resorturile de tip condo folosesc apartamente și studiouri în locul camerelor hoteliere clasice.

Din acest motiv, topul Money.ro este unul orientativ, realizat în funcție de numărul declarat sau publicat al unităților de cazare. Nu este, așadar, un clasament exclusiv al hotelurilor clasice, ci o radiografie a celor mai mari structuri și complexe de cazare din România.

Steaua de Mare Eforie Resort – peste 750 de camere și apartamente

Unul dintre cei mai mari giganți ai turismului românesc se află la Eforie Nord. Steaua de Mare Eforie Resort reunește mai multe unități hoteliere și o infrastructură extinsă de agrement, wellness și tratament. Potrivit prezentării oficiale a resortului, complexul dispune de peste 750 de camere și apartamente, alături de numeroase spații de alimentație publică și o bază de tratament.

În componența complexului se află hotelurile Delfinul și Meduza, precum și Aqvatonic Hotel, alături de alte spații de cazare și facilități turistice.Prin capacitatea cumulată, Steaua de Mare Eforie Resort se numără printre cele mai mari complexe turistice din România, fiind capabil să găzduiască simultan un număr impresionant de turiști.

Steaua de Mare Olimp Resort – aproximativ 750 de camere

Un alt gigant a apărut în ultimii ani în stațiunea Olimp, unde grupul Steaua de Mare a readus în circuitul turistic două dintre marile hoteluri construite în perioada comunistă: Oltenia și Muntenia.

Steaua de Mare Olimp Resort este prezentat cu o capacitate totală de aproximativ 750 de camere, distribuite în cele două hoteluri. Complexul dispune, de asemenea, de piscine, restaurante, baruri și facilități specifice conceptului de resort All Inclusive.

Hotelul Oltenia a fost complet modernizat și reintrodus în circuitul turistic, iar dezvoltarea complexului reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte recente de revitalizare a vechii infrastructuri hoteliere din sudul litoralului. Prin dimensiunile sale, Steaua de Mare Olimp intră direct în categoria celor mai mari resorturi din România.

Phoenicia Blue View Resort Olimp – aproximativ 738 de camere și apartamente

Unul dintre cei mai spectaculoși giganți hotelieri ai litoralului se află tot în Olimp. Proiectat la sfârșitul anilor ’60 de celebrul arhitect Cezar Lăzărescu, actualul Phoenicia Blue View Resort reunește hotelurile Amfiteatru, Belvedere și Panoramic, cândva printre marile simboluri ale turismului românesc de la Marea Neagră. După renovare și redeschidere, complexul a revenit în circuitul turistic cu o capacitate impresionantă. Potrivit informațiilor publicate pentru cele trei corpuri hoteliere, Amfiteatru are aproximativ 313 camere și apartamente, Belvedere – 217, iar Panoramic – 208. Cumulate, acestea înseamnă aproximativ 738 de unități de cazare și o capacitate ce poate ajunge la circa 1.500 de locuri.

Transformarea celor trei hoteluri reprezintă unul dintre cele mai ample proiecte de revitalizare a patrimoniului hotelier construit pe litoral înainte de 1989 (FOTO)

Safir Blue Resort Saturn – aproape 600 de camere

O prezență importantă în clasamentul marilor complexe de pe litoral este Safir Blue Resort din Saturn. Complexul reunește Hotel Cleopatra și Hotel Narcis. Potrivit capacităților publicate pentru cele două unități – aproximativ 277 de camere la Cleopatra și circa 320 la Narcis –, resortul se apropie de 600 de camere cumulate. Astfel, dacă cele două hoteluri sunt analizate ca un singur complex turistic, Safir Blue intră în categoria celor mai mari structuri de cazare de pe litoralul românesc. Hotel Cleopatra, analizat separat, rămâne la rândul său una dintre unitățile hoteliere importante din sudul litoralului.

RIN Grand Hotel București – până la 570 de camere în configurația hotelieră inițială

RIN Grand este unul dintre cele mai mari proiecte hoteliere construite în București după 1990.

La momentul dezvoltării sale ca mare complex hotelier, proprietatea a fost prezentată cu o capacitate de aproximativ 570 de camere și apartamente.

Clădirea de dimensiuni impresionante, ridicată inclusiv în perspectiva dezvoltării unui aeroport în sudul Capitalei, a trecut însă prin transformări majore de-a lungul anilor. O parte importantă a imobilului a fost convertită în spații rezidențiale. Din acest motiv, cifra de 570 de camere trebuie privită ca o referință la configurația hotelieră cunoscută anterior și nu neapărat ca numărul de camere comercializate în prezent. Chiar și așa, RIN Grand rămâne una dintre cele mai mari structuri construite vreodată în România cu destinație hotelieră.

Blaxy Premium Resort Olimp – aproximativ 540 de unități de cazare

Tot pe litoral se află Blaxy Premium Resort, un proiect de tip condo-resort dezvoltat în zona Olimp–23 August. Complexul este prezentat în ofertele turistice cu aproximativ 540 de studiouri și apartamente, alături de piscine exterioare, restaurante, zone de agrement și acces la plajă.

Trebuie făcută însă o distincție importantă față de un hotel tradițional. Cele aproximativ 540 de spații reprezintă unități de cazare de tip studio sau apartament și nu exclusiv camere hoteliere clasice. Blaxy funcționează după modelul condo-resort, în care o parte dintre unitățile de cazare sunt proprietăți individuale. Din punctul de vedere al capacității fizice a complexului, rămâne însă una dintre cele mai mari dezvoltări turistice de pe litoral.

Radisson Blu Hotel București – 525 de camere

Situat pe Calea Victoriei, în inima Capitalei, Radisson Blu este unul dintre cele mai mari hoteluri premium din România. După extinderea și modernizarea proprietății, hotelul dispune de 525 de camere și spații de cazare, o capacitate mai mare decât cifra de 462 întâlnită încă în numeroase prezentări mai vechi. Poziția ultracentrală, apropierea de Ateneul Român și infrastructura generoasă pentru evenimente și conferințe îl transformă într-unul dintre cele mai importante hoteluri de mari dimensiuni din București. Spre deosebire de marile resorturi de pe litoral, Radisson Blu este relevant și prin faptul că cele peste 500 de camere sunt concentrate într-un complex hotelier urban premium, în centrul Capitalei.

Mera Resort Venus – unul dintre giganții All Inclusive de pe litoral

Mera Resort din Venus este unul dintre cele mai mari complexe All Inclusive de pe litoralul românesc, reunind mai multe corpuri de cazare, între care Mera Sky, Mera Blue și o zonă de vile.

În diverse prezentări turistice, capacitatea complexului este indicată la peste 400 de camere și alte unități de cazare, însă numărul total poate varia în funcție de modul în care sunt contabilizate vilele și apartamentele. Mera Resort s-a remarcat prin dezvoltarea puternică a segmentului destinat familiilor, oferind piscine, zone pentru copii, restaurante și numeroase servicii integrate.

Phoenicia Holiday Resort – 420 de apartamente și aproximativ 1.200 de locuri

Phoenicia Holiday Resort din Mamaia Nord este un alt gigant al litoralului românesc.

Complexul dispune de 420 de apartamente și studiouri și de aproximativ 1.200 de locuri de cazare, repartizate în mai multe clădiri. Conceptul este orientat în special către familii și se apropie mai degrabă de modelul unui mic oraș de vacanță decât de cel al unui hotel clasic.

Piscinele, restaurantele și numeroasele facilități de agrement completează una dintre cele mai mari structuri turistice de tip resort de pe litoral.

JW Marriott Bucharest Grand Hotel – 402 camere

Unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de lux din România, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, se află în apropierea Palatului Parlamentului. Hotelul dispune de 402 camere, potrivit informațiilor oficiale ale lanțului Marriott, și se numără printre cele mai mari proprietăți hoteliere premium din Capitală. Pe lângă spațiile de cazare, complexul dispune de restaurante, săli pentru evenimente și conferințe, centru de fitness și spații comerciale. Prin dimensiuni, facilități și notorietate, JW Marriott rămâne unul dintre reperele industriei hoteliere de cinci stele din România (FOTO)

Bucureștiul și litoralul domină clasamentul marilor hoteluri

O privire asupra celor mai mari capacități de cazare din România evidențiază două zone dominante-Bucureștiul și litoralul Mării Negre. Capitala concentrează marile hoteluri dedicate turismului de business, evenimentelor și segmentului premium – precum Radisson Blu, JW Marriott sau RIN Grand –, în timp ce litoralul mizează pe resorturi întinse, cu sute de camere, apartamente și studiouri, completate de piscine, restaurante, plaje și servicii integrate.

Diferența este și una de concept.

În București predomină hotelul clasic de mari dimensiuni, în timp ce pe litoral s-a dezvoltat puternic modelul de resort, în care mai multe clădiri și tipuri de cazare funcționează sub aceeași umbrelă.

Alte mari hoteluri din București

Dincolo de giganții cu peste 400 sau 500 de camere, Capitala are o serie de hoteluri importante care depășesc pragul de 250 de unități de cazare.

Sheraton Bucharest Hotel – aproximativ 270 de camere. Fostul Howard Johnson, situat în apropiere de Piața Romană, este unul dintre hotelurile importante din zona centrală a Capitalei. Clădirea se desfășoară pe 18 etaje.

Ramada Parc Hotel – aproximativ 267 de camere. Situat în apropierea complexului expozițional Romexpo, hotelul este orientat în special către turismul de afaceri, conferințe și evenimente.

Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca – 259 de camere. Deschis în 2019 în zona de business Floreasca–Barbu Văcărescu, hotelul reprezintă una dintre investițiile hoteliere moderne importante realizate în Capitală.

Novotel Bucharest City Centre – 258 de camere. Hotelul de pe Calea Victoriei este cunoscut inclusiv pentru fațada sa distinctivă, care integrează replica portalului fostului Teatru Național din București într-o construcție modernă.

Grand Hotel Bucharest – 258 de camere. Fostul InterContinental din Piața Universității rămâne unul dintre simbolurile hoteliere ale Capitalei. Clădirea inaugurată la începutul anilor ’70 este una dintre cele mai recognoscibile construcții din centrul Bucureștiului și a reprezentat timp de decenii un reper al industriei hoteliere de lux din România.

RIN Airport Hotel Otopeni – aproximativ 250 de camere. Situat în apropierea Aeroportului Internațional Henri Coandă, hotelul deservește turiști, oameni de afaceri, pasageri aflați în tranzit și echipaje aeriene.

Care sunt cele mai mari hoteluri din Timișoara, Brașov și Iași

În marile orașe din țară, capacitățile hoteliere sunt, în general, mai mici decât în București sau în marile resorturi de pe litoral. Există însă câteva hoteluri-emblemă cu un număr important de camere. La Timișoara, Hotel Timișoara este una dintre cele mai mari și mai cunoscute structuri hoteliere din centrul orașului, având aproximativ 190 de camere și suite.

La Brașov, Aro Palace rămâne unul dintre hotelurile-reper ale orașului, cu aproximativ 200 de camere. Amplasarea centrală și istoria sa îl mențin printre cele mai cunoscute hoteluri din România.

La Iași, Unirea Hotel & Spa dispune de aproximativ 186 de camere. Clădirea din Piața Unirii este unul dintre reperele arhitecturale și hoteliere ale orașului.

Ce înseamnă, de fapt, „cel mai mare hotel din România”

Stabilirea celui mai mare hotel sau resort din România nu este atât de simplă precum pare.

Dimensiunea unei unități turistice nu mai poate fi măsurată exclusiv prin numărul de camere. Marile resorturi moderne combină hoteluri, apartamente, studiouri, vile, restaurante, piscine, centre spa, plaje private și zone de divertisment.

Un hotel urban cu 500 de camere concentrate într-o singură clădire nu poate fi comparat perfect cu un resort care însumează 700 sau 750 de camere și apartamente răspândite în mai multe corpuri. Există și complexuri de tip condo-resort, unde o parte dintre unitățile de cazare sunt proprietăți individuale, dar funcționează în cadrul aceleiași mari dezvoltări turistice.

Cert este că România are astăzi adevărați giganți ai industriei ospitalității. Unele dintre aceste complexe pot găzdui simultan peste 1.000 sau chiar 1.500 de turiști și funcționează, practic, asemenea unor mici orașe de vacanță.

1. Steaua de Mare Eforie Resort – 750 de camere/ unități de cazare

2. Steaua de Mare Olimp Resort – aproximativ 750 de camere/unități de cazare

3. Phoenicia Blue View Resort Olimp – aproximativ 738 de camere și apartamente

4. Safir Blue Resort Saturn – aproximativ 597 de camere (Cleopatra + Narcis)

5. RIN Grand – până la 570 în configurația hotelieră istorică/ anterioară, dar nu l-aș trata drept capacitate actuală fără rezervă

6. Blaxy Premium Resort – aproximativ 540 de studiouri/apartamente, condo-resort

7. Radisson Blu București – 525 de camere și apartamente

8. Mera Resort Venus – peste 400 de unități, cifra exactă trebuie tratată prudent

9. Phoenicia Holiday Resort – 420 de apartamente / 1.200 de locuri

10. JW Marriott Bucharest Grand Hotel – 402 camere