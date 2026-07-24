Publicat la 24.07.2026, 06:11:00

Grupul francez Carrefour a raportat rezultate peste așteptările analiștilor în al doilea trimestru al anului, pe fondul revenirii consumului în Franța și al relansării afacerilor din Brazilia. În același timp, compania a încheiat una dintre cele mai importante tranzacții din retailul românesc din ultimii ani: vânzarea operațiunilor din România către Pavăl Holding, proprietarul Dedeman.

Rezultate peste estimări pentru grupul francez

Carrefour a anunțat o creștere de 1,9% a vânzărilor în trimestrul al doilea, peste estimările analiștilor, care mizau pe un avans de 1,6%.

Pe piața franceză, cea mai importantă pentru companie, vânzările au crescut cu 1%, al cincilea trimestru consecutiv de creștere, în timp ce în Brazilia retailerul a revenit pe plus, cu un avans de 0,4%, după perioada dificilă traversată anterior.

Profitul operațional a urcat la 757 milioane de euro, față de 727 milioane de euro în perioada similară a anului trecut, evoluție susținută de volume mai mari de vânzări, ajustări de preț și reducerea costurilor cu materiile prime și operațiunile.

Un impuls important l-a reprezentat și valul de caniculă care a afectat Franța în luna iunie. Carrefour a vândut într-o singură săptămână aproximativ 200.000 de ventilatoare, aparate de aer condiționat și umidificatoare, precum și peste 7 milioane de saci de gheață.

Carrefour își restrânge portofoliul european

În paralel cu publicarea rezultatelor financiare, grupul francez a confirmat finalizarea vânzării operațiunilor din România către Pavăl Holding.

Tranzacția, evaluată anterior la 823 de milioane de euro, include:

Carrefour România S.A.;

Supeco Investment;

Bringo Magazin;

Columbus Active.

Pentru Carrefour, încheierea tranzacției permite distribuirea unui dividend excepțional de 150 de milioane de euro, echivalentul a 0,21 euro pe acțiune.

Compania franceză explică faptul că această vânzare face parte din procesul de restructurare început în 2025, prin care grupul își concentrează activitatea asupra celor trei piețe strategice: Franța, Brazilia și Spania.

„Vânzarea Carrefour România reflectă progresul solid al procesului de revizuire a portofoliului inițiat la începutul anului 2025”, a declarat CEO-ul grupului, Alexandre Bompard.

Pavăl Holding intră în retailul alimentar

Pentru Pavăl Holding, proprietarul Dedeman, achiziția reprezintă cea mai importantă extindere din istoria grupului și intrarea oficială într-un nou sector economic.

Dragoș Pavăl afirmă că modelul Carrefour a reprezentat de-a lungul timpului o sursă de inspirație pentru dezvoltarea Dedeman.

„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluția modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi și ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman.”

Omul de afaceri consideră că unul dintre cele mai importante atuuri ale Carrefour România îl reprezintă colaborarea construită în timp cu producătorii locali.

„Carrefour România a deschis drumuri importante în relația cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor românești. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin.”

Potrivit acestuia, noul proprietar intenționează să păstreze echipa existentă și să continue dezvoltarea rețelei.

Un retailer cu aproape 500 de magazine

Carrefour este prezent în România din anul 2001, când a deschis primul hipermarket din cartierul bucureștean Militari.

În prezent, rețeaua numără:

55 de hipermarketuri;

191 de supermarketuri;

202 magazine de proximitate;

30 de magazine Supeco.

În total, compania operează 478 de magazine pe piața românească.

Potrivit datelor financiare analizate de Profit.ro, grupul Carrefour România a depășit în 2025 o cifră de afaceri cumulată de 15,5 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 7% față de anul precedent, deși principala companie din grup a încheiat anul pe pierdere.

O tranzacție care schimbă harta retailului românesc

Preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding reprezintă una dintre cele mai mari tranzacții realizate vreodată în retailul alimentar românesc.

După consolidarea poziției de lider în bricolaj prin Dedeman, grupul controlat de frații Dragoș și Adrian Pavăl intră într-o piață dominată până acum aproape exclusiv de mari lanțuri internaționale.

Pentru Carrefour, ieșirea din România marchează finalul unei prezențe de un sfert de secol și continuarea strategiei de simplificare a portofoliului, în timp ce pentru Pavăl Holding reprezintă începutul unei noi etape, prin care unul dintre cele mai puternice grupuri antreprenoriale românești își extinde influența și în comerțul alimentar.