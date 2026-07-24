Publicat la 24.07.2026, 08:30:00

Companiile deținute de statul român și de autoritățile locale au acumulat datorii de aproape 146 de miliarde de lei, o sumă comparabilă cu deficitul bugetar estimat al României.

În același timp, aproape 400 de societăți publice înregistrează pierderi, iar profitul raportat la nivelul întregului portofoliu este susținut în mare parte de câteva companii din sectorul energetic. Datele apar într-o analiză realizată de fostul deputat USR Cosette Chichirău, care a publicat și o aplicație-platformă (AICI) cu situația financiară a companiilor publice din ultimul deceniu.

Peste 1.700 de companii în portofoliul statului

Potrivit analizei, România are în prezent 1.715 companii publice, dintre care: 1.381 sunt controlate de autoritățile locale și 334 aparțin administrației centrale. Dintre acestea, 1.310 societăți au depus situațiile financiare pentru 2025, pe baza cărora a fost realizată analiza.

Aproape 400 de companii sunt pe pierdere

Datele financiare arată un tablou contrastant. În timp ce 845 de companii au raportat profit, alte 399 au încheiat anul pe pierdere. Per total, portofoliul companiilor publice afișează un profit net de aproximativ 11,3 miliarde de lei, însă datoriile totale au ajuns la 145,5 miliarde de lei.

Cele mai multe societăți cu rezultate negative sunt în subordinea administrațiilor locale, iar acestea cumulează zeci de mii de angajați. În plus, analiza evidențiază existența a 125 de companii aflate oficial în faliment, lichidare sau dizolvare, care figurează încă în evidențele statului și au, împreună, peste 3.000 de salariați.

Profitul vine în principal din energie

Unul dintre principalele semnale de alarmă trase de Cosette Chichirău este că profitul total al companiilor publice este concentrat într-un număr foarte mic de societăți. Potrivit acesteia, peste jumătate din câștigurile întregului portofoliu provin de la Hidroelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica. În același timp, unele dintre cele mai mari pierderi sunt generate tot de companii din energie, precum Complexul Energetic Oltenia și Electrocentrale Craiova.

Fostul parlamentar susține că rezultatele bune din ultimii ani sunt explicate în mare măsură de creșterea prețurilor la energie și nu de o administrare mai eficientă a companiilor de stat.

În analiza sa, Chichirău propune împărțirea societăților publice în trei categorii:

*Prima include companiile strategice și profitabile, care ar trebui administrate de profesioniști, fără influență politică, iar profiturile să fie reinvestite.

*A doua categorie este reprezentată de companiile aflate în faliment sau lichidare, despre care consideră că ar trebui radiate definitiv.

*În cea de-a treia categorie intră societățile care pierd constant bani. Pentru acestea, fostul deputat susține că autoritățile trebuie să decidă clar dacă sunt servicii publice care necesită subvenții transparente sau dacă trebuie restructurate, comasate ori închise.

Apel pentru o reformă amplă

Fosta USR-istă Cosette Chichirău apreciază că actualele rezultate financiare nu trebuie privite ca un semn că sistemul funcționează eficient, ci ca efectul unui context favorabil în sectorul energetic. În opinia sa, tocmai perioada în care unele companii generează profit reprezintă momentul potrivit pentru reforme, astfel încât întreprinderile de stat să fie administrate mai eficient și să nu mai reprezinte o povară pentru bugetul public.

”Am construit o aplicație pentru a verifica companiile publice. De ce? Pentru că sunt 1.715 companii publice în România, cu 250.000 de angajați, 95 miliarde lei cifră de afaceri și datorii cumulate de 146 miliarde lei (cât tot deficitul pe 2025 al României). Este un portofoliu imens, divers și complex, pe care cetățenii au dreptul să-l înțeleagă mai bine, iar Guvernul trebuie să-l administreze mai eficient”, este anunțul fostului deputat.