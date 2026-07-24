Publicat la 24.07.2026, 01:01:08

Pe 24 iulie 2002, indicele Dow Jones Industrial Average a urcat 488,95 de puncte, adică +6,35%, închizând ședința la 8.191,29 puncte. Era, la acel moment, al doilea cel mai mare câștig în puncte dintr-o singură zi din istoria indicelui. Ironia? Se întâmpla la doar trei zile după ce WorldCom depusese cel mai mare dosar de faliment din istoria SUA de până atunci.

O piață care căzuse cu inima în gât

Vara lui 2002 a fost brutală pentru investitorii americani. După ce bula dot-com se spărsese, urmase falimentul Enron în decembrie 2001, iar pe 21 iulie 2002 WorldCom a cerut protecția tribunalului, cu active de peste 107 miliarde de dolari și o fraudă contabilă de aproape 4 miliarde. Încrederea în raportările corporative se evaporase. Dow-ul pierduse aproape o treime din valoare față de vârful din 2000.

În ziua de dinainte, 23 iulie, indicele închisese la 7.702 puncte, cel mai scăzut nivel în peste patru ani. Investitorii nu mai știau ce cifre din bilanțuri să creadă. Nimeni nu putea spune cu certitudine care mai era următoarea companie care ascundea o gaură în conturi. Într-un asemenea climat, un salt de aproape 500 de puncte pare aproape inexplicabil — și, sincer, cam așa a și fost.

Un reviriment care nu a rezolvat criza de încredere

Saltul din 24 iulie a fost urmat de încă unul spectaculos pe 29 iulie, de peste 447 de puncte. Însă aceste rally-uri violente nu erau semne de sănătate, ci de panică inversă — cumpărători care încercau să prindă un fund al pieței după vânzări masive. Adevărata schimbare structurală a venit câteva zile mai târziu, pe 30 iulie 2002, când președintele Bush a promulgat legea Sarbanes-Oxley, care a impus responsabilitate penală directorilor generali pentru corectitudinea situațiilor financiare. A fost cea mai dură reformă a guvernanței corporative din SUA de la Marea Depresiune încoace.

Costurile de conformare au explodat, iar companiile s-au plâns ani la rând. Dar semnătura CEO-ului pe bilanț a devenit ceva serios, nu o formalitate.

Ce ne spune ziua asta despre volatilitate

Cel mai important lucru de reținut e că un salt uriaș într-o singură zi nu înseamnă că a trecut furtuna. Piața a mai coborât puțin în octombrie 2002 înainte de a-și găsi cu adevărat fundul. Zilele cu mișcări extreme, în sus sau în jos, apar concentrate exact în perioadele cele mai instabile — nu în cele calme.

Pentru investitorul de la BVB, lecția e directă. Când vezi o zi verde spectaculoasă după o cădere prelungită, întrebarea corectă nu este "am ratat rally-ul?", ci "s-a rezolvat problema de fond?". La WorldCom nu se rezolvase nimic în 24 iulie. Frauda rămăsese fraudă. Ce a contat pe termen lung nu a fost saltul de o zi, ci reforma care a urmat. Piețele își revin, dar încrederea se reconstruiește mult mai greu decât un indice.