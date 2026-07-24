Publicat la 24.07.2026, 00:01:04

„Nu gândirea mea mi-a adus vreodată banii mari. Întotdeauna a fost răbdarea mea de a sta pe loc. Ați înțeles? Statul ferm pe poziție!" — Jesse Livermore, citat în „Reminiscences of a Stock Operator" de Edwin Lefèvre (1923)

Confesiunea unui speculator care a câștigat și a pierdut totul de trei ori

Livermore nu era un teoretician. Era un om care a pariat împotriva pieței în 1907 și în 1929, câștigând sume coloase, doar ca să le piardă apoi prin excesele care i-au marcat viața. Fraza asta apare într-un pasaj în care el își reproșează, de fapt, propriul talent. Recunoștea că avea o intuiție remarcabilă pentru direcția pieței — vedea trendul înainte de ceilalți. Dar banii adevărați nu veneau din a avea dreptate. Veneau din a rezista tentației de a face ceva atunci când poziția lucra deja în favoarea lui. Cei mai mulți speculatori, spunea el, aveau uneori dreptate în analiză, însă nu aveau nervii să lase profitul să curgă.

De ce degetul pe trigger e cel mai scump obicei de la BVB

Statisticile brokerilor confirmă ceea ce Livermore intuia acum un secol: conturile care tranzacționează des rămân, în medie, în urma celor care stau. Comisioanele, spread-urile și, mai ales, deciziile emoționale erodează rentabilitatea. La Bursa de Valori București fenomenul e amplificat de lichiditatea mai scăzută — vinzi în panică o poziție pe Hidroelectrica sau pe TLV la o corecție de 8% și rămâi pe margine exact când vine revenirea.

Există și partea cealaltă a monedei, pe care Livermore n-o menționează. „Statul pe loc" funcționează doar când ai avut dreptate la intrare. A sta ferm pe o acțiune care se prăbușește din motive fundamentale nu e răbdare, e încăpățânare costisitoare — vezi ce s-a întâmplat cu investitorii care au „stat" pe acțiuni de la companii cu probleme structurale, sperând la o revenire care n-a mai venit. Diferența dintre disciplină și negare e teza de investiție pe care ai scris-o înainte să cumperi.

Scrie-ți motivul de vânzare înainte să cumperi

Data viitoare când deschizi o poziție, notează undeva — pe hârtie, într-un fișier, oriunde — două lucruri concrete: la ce preț sau în ce condiții vinzi în pierdere și, mai important, ce anume ar trebui să se schimbe fundamental ca să renunți la teza inițială. Apoi nu te mai uita în cont zilnic. Verificarea obsesivă a portofoliului e dușmanul răbdării, pentru că fiecare fluctuație roșie îți cere să reacționezi. Livermore ar fi fost de acord: cel mai greu lucru nu e să găsești ideea bună. E să nu o distrugi cu propriile mâini înainte să dea roade.