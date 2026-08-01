Publicat la 01.08.2026, 14:29:28

România rămâne una dintre cele mai slab valorificate destinații turistice din regiune, în ciuda unui patrimoniu natural și cultural superior celui al altor state din sud-estul Europei. Comparativ, Grecia câștigă de până la opt ori mai mult, iar Bulgaria și Croația valorifică mai bine fiecare turist.

În timp ce Grecia, Croația și Bulgaria transformă turismul într-un motor esențial al economiei, România obține venituri de câteva ori mai mici din vizitatorii străini și continuă să piardă bani prin turismul extern.

Turismul contribuie modest la economia României

Deși dispune de litoral la Marea Neagră, Delta Dunării, Carpați, stațiuni balneare, stațiuni de schi și numeroase obiective istorice, România nu reușește să transforme aceste atuuri în venituri comparabile cu cele ale vecinilor. Contribuția directă a turismului la Produsul Intern Brut este estimată între 2,5% și 4,5%, ceea ce înseamnă aproximativ 3-5 miliarde de dolari anual. Nivelul este semnificativ sub cel înregistrat în statele din regiune care au mizat strategic pe dezvoltarea industriei ospitalității. În plus, încasările provenite de la turiștii străini rămân reduse, România atrăgând sub 3 miliarde de dolari anual din exportul de servicii turistice.

Grecia, campioana regiunii la încasări din turism

Grecia este exemplul cel mai puternic al unei economii în care turismul reprezintă un pilon strategic. În fiecare an, statul elen încasează între 20 și 28 de miliarde de dolari din cheltuielile turiștilor internaționali. Sectorul contribuie direct cu peste 11-13% la PIB, iar, dacă sunt luate în calcul și efectele indirecte asupra transporturilor, comerțului și serviciilor, importanța economică este și mai mare. Succesul Greciei se bazează pe investiții constante în infrastructura turistică, promovarea internațională și dezvoltarea unor destinații recunoscute la nivel mondial.

Croația, una dintre cele mai dependente economii europene de turism

Deși are o populație de aproximativ jumătate față de România, Croația reușește să genereze venituri turistice impresionante. Încasările anuale depășesc 10 miliarde de dolari, iar turismul susține peste 20% din locurile de muncă, direct și indirect. Economia croată este considerată una dintre cele mai dependente de această industrie din întreaga Uniune Europeană.

Litoralul Adriaticii, infrastructura modernizată și promovarea agresivă pe piețele occidentale au transformat țara într-una dintre cele mai căutate destinații estivale din Europa.

Bulgaria valorifică mai bine avantajele turistice

Bulgaria reușește să obțină rezultate mai bune din turismul internațional. Veniturile generate de turiștii străini sunt estimate la aproximativ 4-5 miliarde de dolari anual, iar sectorul are o contribuție semnificativ mai mare la PIB și la exporturile de servicii decât în România.

Stațiunile de pe litoralul bulgăresc, pachetele all inclusive și politica de prețuri competitive au transformat Bulgaria într-una dintre principalele destinații pentru turiștii din Europa Centrală și de Est.

În schimb, românii cheltuiesc miliarde în vacanțe peste graniță

Un paradox al pieței turistice este că, deși doar aproximativ un român din patru își petrece concediul în afara țării, cheltuielile acestora sunt foarte ridicate. Anual, românii lasă peste 3 miliarde de euro în destinații externe, în special în Grecia, Bulgaria, Turcia, Italia și Spania. Aceste sume reprezintă bani care ies din economia națională și susțin dezvoltarea hotelurilor, restaurantelor și serviciilor turistice din alte state.

De ce România atrage mai puțini turiști străini

Specialiștii din industrie arată că potențialul României este afectat de mai mulți factori: infrastructură rutieră și feroviară insuficient dezvoltată, puține zboruri directe către unele destinații turistice, promovare internațională modestă și lipsită de continuitate. De asemenea, investiții reduse în modernizarea stațiunilor și în dezvoltarea unor produse turistice integrate.